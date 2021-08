La scène d'ouverture du film The Fast and The Furious de 2001 ne serait sans doute pas restée aussi mémorable si cette Honda Civic ne s'était pas glissé sous un semi-remorque. Une scène qui a été recrée un nombre innombrable de fois, que ce soit dans des films, ou par d'illustres inconnus en mal de sensations fortes.

Et la dernière itération nous vient bien sûr de Russie, où un homme, Evgeny Chebotarev, a décidé de se filmer au volant d'un roadster Mazda MX-5, en train de passer sous un semi-remorque.

Chebotarev a posté plusieurs vidéos de sa cascade sur les réseaux sociaux, sous tous les angles. Si réaliser cette cascade avec le toit ouvert paraît particulièrement dangereux, on peut voir dans la vidéo que le pilote se retourne à un moment pour voir où sont les roues arrière du camion par rapport à la voiture. Ce qui aurait sans doute beaucoup plus difficile à juger si la capote avait été en toile. Et puis entre nous, pas sûr que cette dernière protège tellement plus que sans.

On suit donc avec intérêt la Miata se glisser sous la remorque, avec prudence quand même, avant de finalement passer de l'autre côté pour doubler le camion. Même si à la fin, on voit que le parechoc avant n'est passé loin de la roue du camion. On a du mal aussi à ne pas s'imaginer ce qu'un coup de frein du camion pendant la cascade aurait eu pour conséquences ! D'autant qu'il ne semble pas y avoir de protections en cas de contact, ni sur la voiture, ni sur le semi-remorque...

Bien évidemment, n'essayez pas ça vous-même, c'est extrêmement dangereux. Il va sans dire que cette cascade a été réalisée sur une route déserte, et que le conducteur de la Miata et celui du camion sont complices, et travaillent en collaboration pour le bon déroulé de la figure. Ces vidéos faites par d'autres, celle-ci ou celles à venir, devraient suffire à rassasier cette envie qu'on beaucoup de têtes-brulées dès qu'elles doublent un camion sur l'autoroute, on l'espère en tout cas !