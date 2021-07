8 / 10

La course illégale appelée "Cannonball Run" ou simplement "Cannonball" est un événement très ancien et étrange qui attire les "petroheads" les plus fous des États-Unis. Le premier record de référence, avec 11 jours, a été établi par Erwin Baker il y a plus d'un siècle. Depuis lors, de temps en temps, quelqu'un essaie de faire mieux dans une course folle de New York à Los Angeles. Mais il ne sera pas facile de battre le dernier en date !

Un trio d'amis (Arne Thoman, Doug Tabbutt et Berkeley Chadwick) a parcouru les 4500 kilomètres du parcours en seulement 27 heures et 25 minutes dans une berline Mercedes-AMG E 63 spécialement préparée avec un réservoir supplémentaire de 180 litres et un moteur bodybuildé de 700 chevaux.

La vitesse moyenne était de 160 km/h, la vitesse maximale enregistrée par le GPS dépassait 310 km/h. Et le trio ne s'est arrêté qu'un quart d'heure...