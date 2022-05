La Ford GT de première génération a été produite de 2005 à 2006. Vendue à moins de 150 000 dollars à l'époque sur son marché domestique, la Ford GT n'a cessé de prendre de la valeur au fil des années. Au moment de la rédaction de cet article, il n'est pas rare de trouver des annonces à des prix bien supérieurs à 200 000 €.

La vitesse ne serait pas responsable

Un exemplaire a malheureusement eu quelques dégâts, comme vous le découvrez à travers les images ci-dessous partagées par John Peddie sur Facebook. Il s'agit d'une Ford GT Heritage. Elle est identifiable par sa livrée bleu/orange Gulf. Selon Road & Track qui a échangé avec le conducteur, la voiture a quitté la route avant de heurter un palmier.

D'après le conducteur et propriétaire de la voiture, les pneumatiques de la Ford GT n'étaient pas en bon état. La voiture a donc patiné alors qu'il passait du premier au deuxième rapport de vitesses. Il a déclaré aux autorités ne pas être habitué à conduire de voitures équipées d'une transmission manuelle.

Une facture salée

Agé de 50 ans, le propriétaire a acheté cette voiture début avril chez Barret-Jackson pour, tenez-vous bien, 704 000 dollars ! L'annonce de vente est d'ailleurs toujours en ligne.

Le plus malheureux est que la voiture n'était même pas encore immatriculée et qu'elle n'était pas encore assurée. Cerise sur le gâteau, Robert J. Guarini (le propriétaire) n'avait pas de permis de conduire, il lui avait été suspendu. En plus d'endommager sa voiture, d'être rappelé à l'ordre pour conduite sans assurance, Guarini a été sanctionné pour conduite sans permis.

Pour rappel, la Ford GT a été produite à 4038 exemplaires entre 2005 et 2006. Seuls 346 exemplaires ont reçu le traitement "Heritage" comme cette Ford GT accidentée. Il semblerait qu'elle soit réparable, mais cela ne se fera pas avant d'avoir dépensé une coquette somme.