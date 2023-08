De nos jours, des SUV ou des pick-ups sont souvent utilisés pour transporter des bateaux de petite taille. Mais dans les années 1960, Chevrolet explorait une autre idée, bien plus originale en imaginant une remorque pour un bateau... qui avait un V8 intégré !

C'est ainsi qu'est née la Chevrolet Chevelle El Camino Surfer I, un concept-car de cabriolet dévoilé par la marque en 1965. GM Design a retrouvé certaines images de cette Chevelle très particulière et les publiées sur Instagram. Nous avons été tellement séduits par ce projet que nous avons contacté General Motors Heritage Archives pour en savoir plus.

Photo : GM Heritage Archive

L'histoire est assez simple : les dirigeants de Chevrolet souhaitaient mettre en avant un nouveau V8 6,5 L en prélude de son lancement en 1966. Les ingénieurs ont donc découpé le toit d'une El Camino, installé le moteur dans la voiture ainsi que dans un bateau, un Gaylord modifié pour l'occasion, pour montrer le V8 au public... et ont envoyé l'ensemble faire le tour des salons automobiles.

En parcourant les communiqués de presse originaux de 1965 transmis à Motor1.com, on apprend que le moteur développait une puissance de 425 chevaux et que le bateau était équipé de "tuyaux d'échappement individuels chromées pour une sortie efficace des gaz d'échappement."

Nous pensons qu'ils étaient également capables de vous priver temporairement d'audition... mais il y a de moins bonnes façons de se faire exploser les tympans.

Credit : GM Heritage Archive

La El Camino servant de remorquage n'a pas seulement perdu son toit puisqu'elle a aussi été abaissée. Sans le toit, il a fallu installer des montants latéraux spéciaux ne dépassant pas le sommet des vitres, et des phares ont été montés sur les portes, ce qui était à la mode dans les années 60.

Pour rester dans le thème nautique, les bas de caisse, le hayon et le coffre de la voiture étaient ornés de bois. Le tout s'harmonisait avec une carrosserie dans un blanc nacré et un habitacle rouge pour faire le contraste, des couleurs reprises sur le bateau ainsi que sur la remorque conçue sur mesure.

Ce concept permettait également de rappeler au monde que Chevrolet fabriquait des moteurs de bateaux. Les informations de l'époque indiquent que le constructeur américain fournissait le secteur maritime et le V8 6,5 L a connu un certain succès. Concernant le bateau, nous ignorons s'il a un jour vogué sur les flots.

Exposée à Chicago et à New York en 1965, le concept est sorti des radars et les archives de GM ont confirmé qu'il n'était pas dans la collection de la marque.