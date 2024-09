Voitures de sport à Dubaï : mythes et réalité

Certains mythes associés aux voitures de sport de Dubaï sont désintégrés en un clin d'il. Dubaï n'est pas seulement une ville de voitures de luxe, c'est aussi une capitale du sport automobile. Aussi le citoyen ordinaire conduit des voitures ultra-rapides. Même la police de la «perle arabe» conduit partout des Lamborghini et Ferrari Bentley. Les touristes ne sont pas laissés pour compte: avec un permis de conduire international, ils peuvent louer une voiture de sport à des prix tout à fait raisonnables de Renty.ae.

Quelles sont les voitures sportives les plus populaires à Dubaï?

En effet, il y a beaucoup de voitures de sport aux Émirats, mais elles ne sont pas parmi les plus vendues du pays. Les voitures de sport et supercars coûtent cher à l'achat et nécessitent un entretien onéreux. Ces voitures attirent en grande partie les jeunes et les touristes. Les habitants de la ville peuvent louer une Porsche Dubai pour 500 à 1 000 dollars. Mais il y a des voitures de prix encore plus élevé.

Celles qui les meilleures sociétés de location offrent des voitures sport les plus fastueuses - ces supercars qui peuvent atteindre une vitesse supérieure à 300-350 km/h. Il faut savoir pourtant que les voitures pas forcément meilleur marché à Dubaï ne sont pas des voitures de sport, mais des crossovers urbains ordinaires en ville. En outre, les habitants de Dubaï choisissent principalement des voitures des constructeurs japonais. Les marques automobile les plus populaires à Dubaï sont:



● Toyota est le premier constructeur japonais. Le constructeur produit un modèle - la Toyota Corolla - qui figure dans le Guiness Book of World Records comme la voiture vendue le plus grand nombre de fois dans l'histoire.

● Nissan - pour le crossover compact Qashqai et Ter.

● Suzuki - parmi sa grande famille modèles, le petit crossover SX4, le jeep Jimny Brabus et les mini citadines Swift sont particulièrement populaires.

Les citadins ont plus tendance à satisfaire le confort et la commodité de la voiture de sport. Cependant, les voitures de sport qui rôdent sur les routes rapides de Dubaï tiennent davantage du coup de publicité, tout comme les supercars que la police de Dubaï a enfilé pour équipement.

Pourquoi la police de Dubaï conduit-elle des supercars?

Mais la police de Dubaï a en fait une voiture de sport. La gamme de véhicules de police dans la ville implique toutes sortes de modèle à haute vitesse.

Quelles sont les supercars conduites par la police de Dubaï?



● Aston Martin one-77;

● Lamborghini Aventador;

● Bugatti Veyron;

● Ferrari FF;

● Mercedes G class Brabus;

● Mercedes SL 63;

● Audi R8;

● Nissan GTR.



Les Émirats arabes unis sont marqués par une criminalité relativement faible. Il est rare que les gens commettent des infractions ou des crimes. Grâce à des lois sévères et un niveau de vie élevé, personne n'a envie de causer des problèmes. La dernière mesure prise pour la prévention de la violence est le renfort des patrouilles de police dans les quartiers les plus célèbres. Ils ont maintenant des voitures de police modernes qui sont également les favorites des touristes et visiteurs minautores. Cela contribue beaucoup à améliorer l'image internationale du pays.

Règles de la route et sécurité

Le visiteur de Dubaï peut se louer une voiture image, mais cet objet il est préférable de connaître les articles sur leasing de voiture de location et les procédures prévalent. Ledit location d'une voiture dans les Emirats Arabes Unis vous donnera le trip liberté et flexibilité de lisse de voyage, qui vous aimez explorer ce pays fascinant à votre rythme. N' oubliez pas que les aspects importants pour rendre votre voyage aussi lisse que possible.

Conclusion

Les Émirats arabes unis sont les pointe en matière de nombre de voitures de sport par habitant. En Europe, il est quelque chose d'énorme de voir une telle accumulation de super voitures. Si vous parvenez, à cet égard, dans une Dubaï moderne et ultra moderne, ne soyez donc pas trop surpris si l'idée de louer une voiture rapide vous vient tout d'un coup.