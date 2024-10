L’ambiance était pesante, à Bruxelles, ce week-end, alors qu’ont été poursuivies les négociations concernant les droits de douane imposés par l’Union Européenne sur les importations de véhicules électriques en provenance de Chine.

Le ministère chinois du commerce a fait savoir sans détours que des "divergences majeures" mettaient à mal les tentatives d’accord autour de cet épineux sujet. Un accord est espéré sur des pratiques commerciales plus raisonnables de l’Union Européenne concernant les taxes appliquées à l’entrée de véhicules électriques de conception chinoise sur le territoire européen.

Début octobre, l’UE avait déjà annoncé la couleur : des droits de douane sur les véhicules électriques chinois lançait une guerre commerciale face à Pékin, et ce, en dépit d’une grande frilosité de l’Allemagne à contrarier la Chine.

Les véhicules électriques provenant de Chine sont déjà taxés à hauteur de 10%, mais cette taxe douanière pourrait passer à 35%. Une mesure se voulant protectionniste par l’UE, qui souhaiterait que la production de batteries chinoises n’envahisse pas excessivement le marché européen, où les coûts de production sont bien moins compétitifs. Paradoxe, de nombreux constructeurs européens s’appuient sur leurs ressources chinoises pour atteindre leurs objectifs de production et de vente de VE et atteindre les seuils d’émissions exigés par cette même UE, qui, s’ils ne sont pas atteints, provoquent de lourdes amendes…

Galerie: BYD Seal 06 GT

BYD

"Des divergences majeures subsistent entre les deux parties", regrette sans détours le ministère chinois du Commerce via un communiqué publié ce week-end. La Chine estime que les négociations diplomatiques "ont fait des progrès importants dans certains domaines" tout en rappelant qu’ils "ne sont pas parvenus à une solution acceptable pour les deux parties."

"Nous espérons que l'UE pourra rencontrer la Chine à mi-chemin, prendre des dispositions pour se rendre en Chine dès que possible et accélérer les consultations en adoptant une attitude constructive, afin de parvenir à une solution appropriée le plus rapidement possible", a souligné le communiqué.

Pour Pékin, l’UE provoque tout simplement une situation de fermeture à la concurrence en protégeant sa filière automobile. Celle-ci emploie 14,6 millions de personnes à l’échelle des pays membres.