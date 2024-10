Nous savons tous que la Chine est le plus grand marché automobile du monde. Avec plus de 150 marques disponibles et plus de 25 millions d'unités vendues par an, le géant asiatique est devenu une référence dans l'industrie.

En moins de 20 ans, la Chine est passée du statut de marché automobile mineur et sous-développé à celui de marché incontournable pour la quasi-totalité des constructeurs automobiles désireux de devenir des acteurs mondiaux. Sa croissance rapide a contraint les constructeurs automobiles d'Europe, des États-Unis et d'autres pays asiatiques à en faire leur priorité. Mais pourquoi la Chine devient-elle un problème pour nombre d'entre eux ?

Ce que la Chine signifie pour l'industrie

L'année dernière, les ventes de véhicules légers neufs en Chine ont représenté 28 % du total mondial. Il s'agit d'une source importante de revenus pour la plupart des constructeurs automobiles mondiaux. Par exemple, plus d'un tiers des ventes totales de véhicules du groupe Volkswagen ont été réalisées en Chine. Ce pays représentait 33 % du total des ventes de BMW et Mercedes, 34 % des volumes de Tesla, 30 % de ceux de Honda, 17 % de ceux de Toyota et 21 % de ceux de Nissan.

Ventes en Chine en 2023

% des ventes en Chine par rapport aux ventes unitaires mondiales en 2023 Toyota 18,1% Volkswagen 43,4% Hyundai 6,1% Honda 31,5% Ford 5,1% Chevrolet 5,3% Nissan 21,6% Suzuki 0,1% Kia 2,6% Mercedes 32,4% BMW 36,1% Audi 38,1% Tesla 33,9% Renault 0% Fiat 0% Mazda 6,9% Peugeot 2,6% Jeep 0,5% Subaru 0,9% Skoda 2,5% Lexus 21,5% Daihatsu 0% Mitsubishi 2,3% Tata 0% Citroen 4,9% Buick 73,9% GMC 0% Mahindra 0% RAM 0%

La Chine est également un important centre de production et d'exportation, non seulement pour les marques nationales, mais aussi pour de nombreuses marques étrangères. Tesla, par exemple, exporte certains de ses modèles depuis son usine de Shanghai. BMW utilise ses usines pour produire la BMW iX3 et la nouvelle MINI Cooper électrique pour les marchés mondiaux. D'autres marques, comme Volvo, gagnent du terrain sur les marchés des véhicules électriques avec la Volvo EX30 construite en Chine. Polestar, Dacia, Honda, Smart, Citroën, Lotus, Lincoln et Cupra exportent également leurs voitures depuis la Chine.

Dans le même temps, ce pays est devenu une bouée de sauvetage pour de nombreuses marques. À l'heure où les marchés automobiles européen et nord-américain ne progressent plus, la Chine est devenue leur seule grande source de croissance. Entre 2013 et 2023, le volume des immatriculations en Europe-28 a augmenté de 4 %. Aux États-Unis et au Canada, il est resté inchangé à 17,3 millions d'unités, tandis que les ventes de voitures en Chine ont augmenté de 25 % au cours de la même période.

Évolution des ventes de voitures

2013 2023 2013 vs 2023 Chine 17.93 22.45 +25% USA-Canada 17.35 17.32 0% Europe-28 12.31 12.79 +4% * Volumes en millions d'unités

Le changement

La situation est en train de se dégrader pour les constructeurs automobiles étrangers en Chine. Immédiatement après la pandémie, les goûts et la demande des consommateurs ont changé, ce qui ne facilite pas la tâche des marques automobiles non chinoises. En 2019, les marques automobiles chinoises détenaient une part de marché de 37 % des ventes de voitures. Cette part est tombée à 36 % pendant l'année de la pandémie en 2020, mais a commencé à augmenter rapidement en 2021, où elle a atteint 43 %.

Le changement s'est poursuivi en 2022 à un rythme plus rapide en raison d'un paysage industriel plus dynamique en Chine. Les équipementiers tels que Geely, BYD, NIO, Xpeng, Li Auto, Chery, Changan, ont accéléré leurs plans de production en raison de la nouvelle guerre des prix lancée par Tesla. De plus en plus de nouvelles voitures sont arrivées dans les salles d'exposition à des prix inférieurs. Dans le même temps, une concurrence plus féroce a contraint la plupart d'entre elles à améliorer les spécifications de leurs voitures : par exemple, les performances de la batterie et les logiciels.

Tout cela s'est produit en moins de trois ans et a pris les constructeurs automobiles étrangers par surprise. C'est alors que le passage de l'achat de voitures non chinoises à l'achat de voitures chinoises s'est accéléré. En 2022, les constructeurs locaux ont conquis 46 % des ventes de voitures. Un an plus tard, à la fin de 2023, BYD a détrôné Volkswagen en tant que marque la plus vendue, les entreprises chinoises représentant 50 % des ventes. Cette année, le changement prend une tournure encore plus spectaculaire : en août 2024, la part de marché de la marque chinoise a atteint un nouveau record de 62 %.

Ce changement de perception des consommateurs effraie les constructeurs automobiles étrangers et s'explique en partie par le manque de contact avec la clientèle et la capacité des constructeurs chinois à proposer des voitures compétitives qui séduisent les consommateurs (également chinois grâce à des logiciels qui parlent leur langue).

Ventes de voitures en Chine par origine des marques

Les constructeurs automobiles occidentaux vont-ils enfin réagir ?

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.