Si vous craigniez que la division Nismo de Nissan, spécialisée dans les hautes performances, ne passe au tout électrique, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Lors d'une récente interview, Pierre Loing, responsable mondial des produits chez Nissan, a déclaré : "Nismo n'a pas pour objectif spécifique de passer à l'électrique uniquement."

Loing a déclaré au magazine Top Gear que la croissance des véhicules électriques a été chaotique et que "notre rôle en tant que constructeur est de nous adapter." La société se concentre sur son groupe motopropulseur E-Power, qui utilise le moteur à essence comme générateur de batterie. Nissan a lancé le Qashqai E-Power en 2022, le premier modèle à être équipé de cette nouvelle configuration, et tout projet Nismo dépend du modèle spécifique. Plus de la moitié des Qashqai vendus en Europe sont équipés du système E-Power.

Nissan

Nissan sait qu'une voiture comme la GT-R peut exiger un prix bien plus élevé pour une offre Nismo qu'un modèle comme l'Ariya. Loing admet que l'Ariya n'est pas un véhicule électrique bon marché, de sorte que le plafond de prix ne peut pas atteindre "un niveau super élevé", ce qui dépend en fin de compte du modèle. Un pack Nismo doit s'adapter au produit, et toute expansion devra s'appuyer sur des ventes importantes pour justifier son existence.

Tous les constructeurs automobiles reconsidèrent leurs projets de véhicules électriques face à une croissance irrégulière. Nombre d'entre eux tempèrent leurs feuilles de route ambitieuses, repoussant les lancements de véhicules électriques tout en se concentrant sur le développement de leurs gammes de véhicules hybrides. Cela montre à quel point les tendances de consommation peuvent changer rapidement et à quel point les constructeurs automobiles ont dû s'adapter avec souplesse.

Loing a déclaré que si vous l'aviez interrogé sur les projets de l'entreprise en matière de véhicules électriques il y a quelques années, il aurait "donné une réponse différente." Espérons que les prochaines années n'obligeront pas le constructeur à fixer un nouveau calendrier pour l'électrification complète de la gamme Nismo.