Comme tout dans la vie, les bonnes choses ont une fin inévitable. La vénérable GT-R produite depuis décembre 2007, la R35, n'a plus beaucoup de temps devant elle. Elle a été retirée de la plupart des marchés et la dernière voiture s'en ira vers le proverbial coucher de soleil dans le courant de l'année prochaine. Nissan tue Godzilla non pas parce qu'elle le souhaite, mais parce qu'elle y est contrainte.

Dans une interview accordée au magazine Top Gear, Pierre Loing, chef de produit mondial du constructeur, a expliqué pourquoi la GT-R est en sursis : "Elle est en vente depuis 17 ans et nous aimerions bien la faire durer encore 17 ans, mais le régulateur nous pose des problèmes !" En effet, la supercar a été retirée de la circulation en Europe en juillet 2021 à la suite de l'introduction d'une nouvelle réglementation en matière de bruit. À cette date, elle avait déjà été retirée du marché australien parce qu'elle ne satisfaisait pas à une réglementation plus stricte en matière de tests de collision latérale.

La fin de la génération d'une voiture signifie généralement qu'une remplaçante est sur le point de voir le jour. Ce n'est malheureusement pas le cas de la R35. Lorsque la production prendra fin en 2025, Nissan n'aura pas d'autre voiture pour combler le vide à l'usine de Tochigi, au Japon. Pierre a fortement suggéré qu'il y aurait un vide en rappelant l'histoire de la GT-R et le fait que des interruptions de production se sont déjà produites par le passé.

Le concept Hyper Force de l'année dernière laissait entrevoir la perspective d'une R36 entièrement électrique avec des batteries à l'état solide. Rappelons toutefois le temps qu'il a fallu à Nissan pour lancer la génération précédente. Le concept original a été présenté en 2001, suivi par la GT-R Proto, plus proche de la production, en 2005, et deux autres années se sont écoulées jusqu'à ce que la production en série commence.

Au début de l'année 2024, Giovanny Arroba, directeur du design du programme Nissan, a laissé entendre que la prochaine GT-R serait lancée d'ici 2030. Il a qualifié l'Hyper Force de "rêve audacieux mais tangible à réaliser d'ici la fin de la décennie". Lorsque le coupé hautes performances reviendra, il sera placé aux côtés de la Z et, idéalement, d'une nouvelle Silvia.

Au début du mois, Ivan Espinosa, vice-président de la stratégie produit mondiale de Nissan, a annoncé que les premiers travaux sur une troisième voiture de sport avaient commencé. Cependant, la renaissance de la Silvia n'a pas encore été approuvée pour la production.

Le durcissement de la législation a eu raison de quelques véhicules performants cette année en Europe. Nous avons perdu la Toyota GR86, la Subaru BRZ, la Porsche Boxster et le Cayman en raison de lois plus strictes en matière de cybersécurité. En outre, Mazda a retiré le moteur 2,0 litres de la MX-5 Miata, ne laissant aux amateurs de roadster que le petit moteur 1,5 litre.

Dans le même ordre d'idées, la dernière Ford Mustang a perdu 52 ch en Europe par rapport à sa cousine américaine. En outre, les BMW M135, X1 M35 et X2 M35 sont moins bien réglées dans l'UE que sur d'autres marchés en raison de réglementations plus strictes en matière d'émissions. Les lois ne feront que se durcir et, dans de nombreux cas, c'est le moment ou jamais d'acheter cette voiture amusante avant que la législation ne la déclasse ou ne l'élimine complètement.