Ceux d'entre vous qui sont au courant s'en souviendront : Lewis dans une Nissan Skyline GT-R R34 blanche, qui s'est révélée plus tard être une voiture de location, parcourait Tokyo, en marge du Grand Prix du Japon en 2023, non sans faire quelques donuts.

Bien sûr, beaucoup se rappellent de son dernier titre en 2020 (lors du GP de Turquie), ou de son incroyable premier sacre au GP du Brésil 2008. Mais pour ses vrais fans, la séquence de Tokyo restera inoubliable. Et il l'a encore fait avec une nouvelle vidéo.

Cette dernière est une succession de coupes rapides et impressionnantes de Hamilton au volant d’une autre R34 GT-R, cette fois-ci une voiture Bayside Blue montée sur des jantes Nismo LMGT4 blanches. Son copilote et caméraman est le même que l'année dernière, à savoir l'inimitable Tim Mcgurr, connu sous le nom de 13thwitness.

Juste pour le fun ?

Hamilton offre ensuite aux téléspectateurs 90 secondes d’ambiance 4K pure et optimisées en termes de couleurs. Le septuple champion de F1 emmène la R34 sur l'autoroute Shuto, fait des 360 dans un parking de la ville et on ne peut qu'admirer la peinture bleue de la Nissan qui contraste magnifiquement avec les lampadaires teintés de jaune.

La vidéo est filmée avec plus de soin qu'en 2023, plus joliment, mais on ressent la bonne dose d'adrénaline vécue par Lewis Hamilton et Mcgurr, sans oublier la musique de fond (BEAM - FU) qui déchire. Bien plus qu'une conduite de plus haut niveau, cette vidéo contribue également à la culture automobile japonaise. La preuve qu'Hamilton peut vraiment tout faire.