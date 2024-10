Nous n'avons pas envie de nous attarder sur la Mercedes-AMG C63 de 2024, car il semble que Mercedes n'arrive déjà pas à la vendre. Mais nous y voilà. Cette dernière Mercedes-AMG n'est pas une mauvaise voiture selon toute mesure objective, mais si nous cherchons nos sentiments comme l'a demandé Vader, nous savons que c'est vrai : la nouvelle C63 n'est pas non plus une grande voiture.

C'est dommage, car toutes les C63 qui l'ont précédée étaient excellentes. Sans jamais pouvoir rivaliser avec les temps au tour de la BMW M3 ou la présence visuelle de l'Audi RS4, la C63 a misé sur l'attitude. AMG a choisi une nuance de charisme grondant et l'a déversée à profusion.

Lorsqu'une C63 passait, elle laissait une impression. "Voilà une voiture pour un homme avec une cicatrice sur le visage", pensait-on. Si je ne me souviens pratiquement pas des dernières générations de M3 et d'Audi RS, je n'oublierai jamais le souvenir d'une C63 biturbo dérapant largement dans une épingle à cheveux du Tennessee avant de passer l'apex suivant en trombe. Même après sa disparition, on pouvait entendre le moulin AMG hurler sur le flanc de la colline à des kilomètres à la ronde.

C'est ce que signifie l'emblème C63. Pourquoi Mercedes changerait-elle la recette ?

Nous n'aurons jamais de réponse claire. Mais il est certain que la décision a été motivée par les exigences d'efficacité de l'UE, plutôt que par un lien authentique avec le programme de F1 de Mercedes, un argument commercial convaincant ou, comme à l'époque où l'ancien PDG Tobias Moers dirigeait AMG, par un véritable enthousiasme.

Déterminée à ne pas nous donner le V-8, Mercedes a livré la C63 avec un quatre cylindres en ligne turbo compact couplé à des moteurs et des batteries. De l'avis général, il s'agit d'un chef-d'œuvre technique. Notre rédacteur Chris Rosales a fait une belle analyse technique du groupe motopropulseur ici, et il est amusant de constater que la lecture de la technologie de la C63 peut susciter un sentiment d'émerveillement, mais pas l'expérience de conduite.

Cette C63 hybride écrasera tout ce qu'elle rencontrera, y compris les anciennes générations, mais elle est terriblement lourde et ennuyeuse à conduire dans le contexte de l'histoire de la voiture. Alors, plutôt que de s'acharner sur le manque d'attrait émotionnel de cette C63 comme s'il s'agissait d'un cheval mort, défendons un autre point de vue.

La nouvelle C63 aurait dû être un véhicule électrique.

D'abord, un argument pratique : Mercedes a déplacé des montagnes métaphoriques pour intégrer à la fois un quatre cylindres turbo et un système hybride rechargeable dans la Classe C actuelle.

Les retombées de ces décisions d'emballage signifient qu'il est impossible de ranger quoi que ce soit à l'intérieur de cette berline de taille moyenne. La poussette de mon fils, par exemple, ne rentre pas dans le coffre de la C63. C'est inacceptable.

Ce manque d'espace est dû à la batterie de 6,1 kilowattheures du système hybride, qui pèse 90 kg et se trouve au-dessus de l'essieu arrière. Il s'agit d'une petite batterie par rapport aux normes modernes, mais qui réduit considérablement l'espace vertical du coffre. Le volume du coffre diminue, mais la majeure partie de cet espace est perdue en raison de l'élévation du plancher du coffre pour accueillir la batterie.

Cela signifie qu'il est impossible de glisser une poussette pliée dans le coffre, ce qui oblige à caler la poussette et ses roues sales et détrempées derrière le siège du conducteur, et voilà que de l'argile et de l'herbe mouillées recouvrent votre superbe intérieur en cuir. Pour s'en tenir à un turbo-four hybride rechargeable, Mercedes a sacrifié l'aspect pratique sur l'autel de la performance. Mais fallait-il le faire ?

Les Bavarois offrent un contrepoint. Prenez la BMW i4, qui a pris place dans mon allée une semaine plus tôt que la Benz. En version M50, la i4 atteint les 100 km/h en à peine 3,3 secondes. Ce temps est presque égal à celui de la Mercedes, qui est de 2,9 secondes, mais au quart de mille, les deux voitures sont au coude à coude. La Bimmer a une demi-seconde de retard, mais sa vitesse est la même.

BMW

Alors que les performances en ligne droite des deux voitures sont proches, mais pas égales, elles sont à égalité sur le skidpad (autour de 1,00 g). Mais la i4 est beaucoup plus spacieuse à l'intérieur, offrant un habitacle plus aéré pour le conducteur et les passagers, ainsi qu'un volume de chargement de sept pieds cubes supplémentaires (grâce à un design fastback), alors que la i4 a des dimensions plus petites dans toutes les dimensions extérieures.

L'espace de chargement n'est pas l'argument le plus séduisant, mais nous attendons de nos super berlines qu'elles soient pratiques. Si la C63 vise à offrir autant de performances avec si peu d'émotion - alourdie par le poids à vide d'un VE et une mécanique bien plus complexe -, on peut se demander ce qui se passerait si la C63 était un VE à la place.

La gamme de véhicules électriques de Mercedes a besoin d'être stimulée. Sa gamme actuelle de VE se compose de certaines des berlines les plus ternes et les moins inspirées du segment. L'EQE en est un excellent exemple. Elle est conçue, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour paraître élégante et inoffensive, un gel d'aspirine enrobé sur roues. Si seulement sa dynamique de conduite détachée pouvait atténuer la douleur de son design oubliable.

Une C63 EV aurait pu donner un coup de fouet à la gamme électrique de Mercedes. Au lieu d'adhérer au même moule à faible traînée que la moitié des berlines électriques du marché, imaginez qu'en passant la porte de l'épicerie, vous voyez une C63, mais celle-ci est une électrique. Imaginez les performances de cette voiture, la présence de son charme visuel brutal, mais sans avoir à expliquer ce qu'est une Lucid Air au tournoi de pickleball du quartier.

À une époque où tous les véhicules électriques Mercedes, à l'exception de la Classe G, semblent anonymes, le design de la C63 évoque toujours le meilleur des idéaux de Mercedes-AMG. Elle est silencieuse mais confiante, élégante mais menaçante, et convaincante de toutes les manières que l'on attend d'une Classe C de haut niveau. La BMW i4 prouve qu'une berline moyenne en forme de Classe C peut accueillir des batteries et améliorer l'habitabilité pour ses passagers, tout en remplissant les conditions de performance.

Un V8 synthétique grondant dans les haut-parleurs serait-il plus agréable à entendre que la bande-son anodine de la C63 ? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais au moins, vous pourriez éviter que l'intérieur de votre C63 ne soit sali par les pneus boueux d'une poussette et, enfin, la sonorité ne pourrait pas être pire que celle d'une EQE.