Le bZ4X/Solterra ne sera pas un modèle électrique unique puisque Toyota et Subaru travaillent sur un autre modèle développé conjointement sans moteur à combustion. Selon un nouveau rapport de Nikkei Asia, les deux constructeurs japonais lanceront un deuxième modèle à zéro émission, et oui, il s'agira également d'un SUV. La production commencerait en janvier 2026.

Alors que le bZ4X et le Solterra sont tous les deux construits par Toyota dans son usine d'Aichi, le modèle sans nom devrait sortir de la chaîne de montage sur le site de Subaru à Yajima. Le nouveau véhicule électrique ne sera pas développé à partir de zéro puisqu'il empruntera des éléments aux SUV électriques déjà commercialisés. Cela permettra d'accélérer le développement et de réduire les coûts. L'objectif est de produire entre 15 000 et 20 000 unités par mois.

Le nouveau duo de véhicules électriques serait destiné à l'Amérique du Nord, à l'Europe et au Japon, mais il pourrait également être vendu sur d'autres marchés. Seulement, on ne sait pas si les deux modèles seront moins chers que le bZX et le Solterra.

Si vous vous interrogez sur les performances des VE existants, sachez que Toyota a vendu 13 577 bZ4X jusqu'en septembre aux États-Unis. Au cours des neuf premiers mois de l'année, le Solterra a été nettement moins populaire, avec 9 137 unités. En ce qui concerne la concurrence, Hyundai a vendu 30 318 Ioniq 5. Avec 15 985 crossovers, la Kia EV6 a également dépassé les deux modèles japonais. La Honda Prologue est également en tête, avec 14 179 unités jusqu'en septembre.

Au début de l'année, Toyota et Subaru ont annoncé qu'ils travailleraient sur trois autres véhicules électriques en plus du bZ4X/Solterra. À l'instar du nouveau modèle qui sera produit par les deux marques en 2026, les deux autres seront également des crossovers. Si la production du nouveau VE commence effectivement en janvier 2026, les révélations officielles de Toyota et Subaru devraient avoir lieu au cours du second semestre de l'année prochaine.

D'ici là, les constructeurs continueront de s'intéresser aux moteurs à combustion. Il y a quelques mois, une conférence commune, à laquelle participait également Mazda, a permis d'annoncer de nouveaux moteurs à combustion interne améliorés.