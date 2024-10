Il y a une nouvelle Tesla Model 3 au catalogue. La gamme du constructeur américain s'enrichit de la version Long Range à propulsion arrière, qui promet 702 km d'autonomie en cycle WLTP ou, autrement dit, une consommation de 12,5 kWh/100 km grâce à la batterie de 60 kWh.

Une valeur décidément intéressante pour la berline américaine qui, selon Tesla, en fait le "véhicule à propulsion arrière le plus efficace actuellement disponible en Europe". Déjà commandable en France, elle affiche un prix de départ de 44 990 euros.

La nouvelle gamme Model 3

Avec une vitesse maximale de 201 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, la version Long Range à propulsion arrière devient ainsi la quatrième variante de la Model 3. Le reste de la gamme se compose du modèle de base à propulsion arrière (à partir de 39 990 €), de la version Long Range à transmission intégrale (48 990 €) et de la version Performance à transmission intégrale (57 490 €).

Comme les autres modèles, la Long Range RWD est vendue avec la peinture de base blanc nacré métallisé et des jantes Photon de 18 pouces. L'intérieur est en cuir noir et l'Autopilot de série comprend la correction de trajectoire et le régulateur de vitesse adaptatif.

Cinq autres couleurs sont disponibles pour la Tesla (toutes de 1 300 €, sauf Ultra Red et Mercury Silver à 2 000 €), des jantes Nova de 19 pouces (1 700 €, à condition d'accepter une autonomie réduite de 640 km), une barre de remorquage pouvant supporter jusqu'à 1 000 kg (1 350 €), un intérieur en cuir noir et blanc (1 200 €) et l'Autopilote avancé (3 800 €) ou la conduite autonome "totale" (7 500 €).

Ce dernier système permet à la Model 3 de s'arrêter seule aux feux de circulation et aux panneaux d'arrêt, tandis qu'avec les futures mises à jour - indique Tesla sur son site web - "la voiture sera capable de se conduire seule presque partout avec une intervention minimale du conducteur."

Les premières livraisons sont attendues en novembre.

