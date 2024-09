Les dernières données sur les nouvelles immatriculations de voitures en Europe publiées par JATO Dynamics révèlent de nombreux faits intéressants. Outre la diminution de la demande globale en août 2024, principalement due à la forte baisse des immatriculations de véhicules électriques, la nouvelle la plus choquante est que tous les constructeurs automobiles chinois ont immatriculé ensemble plus de voitures électriques que Tesla.

Selon les données, les immatriculations combinées de voitures électriques du groupe Geely (qui comprend Volvo, Polestar et Lotus), de BYD, de SAIC et des autres marques chinoises disponibles en Europe ont totalisé environ 19 400 unités. Dans le même temps, le volume de Tesla a atteint près de 19 100 unités. Cela signifie que, après le groupe Volkswagen, les opérateurs chinois sont les deuxièmes plus grands vendeurs de BEV (Battery Electric Vehicles) en Europe, du moins au mois d'août.

Le volume annuel montre que ces entreprises chinoises ont 102 unités de retard sur Tesla : 197 817 unités contre 197 919 unités.

La comparaison n'est pas équitable, mais...

De toute évidence, la comparaison n'est pas équitable. Alors que Tesla est considérée comme une seule entreprise, les chiffres chinois incluent la somme de nombreuses entreprises différentes qui ne sont pas contrôlées par les mêmes propriétaires. Ils incluent également le volume des marques qui ne sont pas chinoises mais qui sont détenues à 100 % par des entreprises de ce pays.

En effet, alors que Tesla a immatriculé 19 100 unités le mois dernier, Geely, le constructeur chinois le plus vendu, en a immatriculé près de 12 000, dont 11 800 avec le logo Volvo, Polestar ou Lotus. Il s'agit toutefois d'un bon indicateur de la vitesse à laquelle les constructeurs chinois gagnent du terrain en Europe. En ce qui concerne les voitures électriques, ils sont bien plus populaires que les constructeurs japonais et même coréens.

Immatriculations de BEV en Europe par groupe de voitures

Groupe Août 2023 Groupe

Août 2024 Volkswagen 43 683 unités 28 083 unités Tesla 33 810 unités 19 088 unités BMW 16 407 unités 15 547 unités Stellantis 26 393 unités 12 675 unités Geely 7 886 unités 11 991 unités Hyundai-Kia 18 734 unités 9 102 unités Mercedes 13 134 unités 9 076 unités Renault 12 069 unités 4 317 unités BYD 2 808 unités 3 327 unités SAIC 8 871 unités 3 068 unités Ford 2 081 unités 2 576 unités Toyota 2 366 unités 2 005 unités Nissan 2 359 unités 1 449 unités Autres Chinois 1 078 unités 1 033 unités Honda 316 unités 669 unités Autres 3 846 unités 1 064 unités

BMW, Geely et BYD : les grands gagnants du mois

Bien que les BEV n'aient pas le vent en poupe ces temps-ci, certains constructeurs automobiles gagnent du terrain. Le groupe BMW, qui était en tête du classement européen des BEV en juillet, est arrivé troisième le mois dernier, mais n'a perdu que 5 % en termes de volume, ce qui signifie que sa part de marché est passée de 8,4 % en août 2023 à 12,4 % un an plus tard.

BMW i5 Touring BMW iX2

Les moteurs de la croissance ont été les dernières arrivées : les BMW i5 et iX2, et les MINI Cooper et Countryman. Malgré la grande controverse autour de ses derniers modèles, le constructeur allemand progresse davantage que Mercedes-Benz Cars (-31%) avec 9 076 unités, et devance même Stellantis, le deuxième plus grand constructeur automobile d'Europe.

Volvo EX30

Le groupe Geely est un nouveau gagnant et la raison en est le grand succès du Volvo EX30. La marque a enregistré près de 6 700 unités au cours du mois, ce qui porte son total pour l'année à près de 54 000 unités. Ce B-SUV a été le deuxième BEV le plus populaire en Europe en août et le troisième sur les huit premiers mois de l'année. Les autres moteurs de la croissance sont la Polestar 4, la Lotus Eletre et la Polestar 3. Les chiffres de Geely ne tiennent pas compte de la marque Smart.

Enfin, il y a BYD. Bien que son volume soit encore faible par rapport aux grandes marques européennes, la marque connaît une croissance régulière. Le mois dernier, BYD a immatriculé 3 327 voitures électriques, soit une augmentation de 18 %. Les moteurs de la croissance sont la BYD Seal, avec plus de 1 000 unités, la Dolphin et la Seal U. En fait, BYD a dépassé pour la première fois le propriétaire de MG, SAIC, qui a enregistré une baisse de 65 %.

BYD Seal U

Immatriculations de BEV en Europe par marque

Marque Août 2023 Août 2024 Tesla 33 810 unités 19 088 unités BMW 13 202 unités 12 165 unités Volkswagen 20 935 unités 11 363 unités Volvo 4 354 unités 9 793 unités Mercedes 9 408 unités 7 893 unités Audi 8 183 unités 6 312 unités Skoda 8 107 unités 6 198 unités Peugeot 6 844 unités 4 741 unités Hyundai 9 700 unités 4 598 unités Kia 8 865 unités 4 435 unités Renault 6 292 unités 4 123 unités MINI 3 204 unités 3 368 unités BYD 2 808 unités 3 327 unités Cupra 5 208 unités 3 320 unités Opel/Vauxhall 8 611 unités 3 164 unités

Les voitures électriques les plus vendues en Europe

Modèle Août 2023 Août 2024 Tesla Model Y 21 551 unités 13 410 unités Volvo EX30 0 6 698 unités Tesla Model 3 11 943 unités 5 557 unités Skoda Enyaq 6 648 unités 5 454 unités Volkswagen ID.4 9 135 unités 4 047 unités BMW iX1 4 687 unités 3 690 unités BMW i4 3 786 unités 3 482 unités Volkswagen ID.3 6 837 unités 3 440 unités Audi Q4 3 667 unités 3 244 unités Mercedes EQA 3 702 unités 3 212 unités Cupra Born 5 207 unités 3 097 unités Volkswagen ID.7 31 unités 2 803 unités Hyundai Kona 4 350 unités 2 363 unités Fiat/Abarth 500 5 736 unités 2 277 unités Volvo EX40 3 065 unités 2 225 unités

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.