La BYD Seal a débarqué en Europe en 2023, se présentant d'emblée comme une concurrente directe de la Tesla Model 3. Un peu plus d'un an après ses débuts sur le Vieux Continent, le constructeur chinois présente déjà un premier restylage qui, pour l'instant, sera vendu exclusivement en Chine.

La mise à jour introduit diverses nouveautés en termes d'apparence et d'équipement, mais les aspects les plus importants concernent l'adoption d'une architecture 800 V pour les batteries et une forte baisse des prix catalogue.

Une recharge en moins d'une demi-heure

Le passage d'une architecture 400 V à une architecture 800 V a permis d'améliorer la vitesse de charge maximale, qui est actuellement de 150 kW, et de réduire le temps nécessaire pour passer de 10 à 80 % de charge de 37 à 25 minutes.

En Chine, BYD vend la Seal avec deux batteries différentes : une batterie de 61,44 kWh, qui garantit une autonomie de 510 km selon le cycle d'homologation chinois CLTC (qui est plus large que notre WLTP), et une batterie de 80,64 kWh, qui promet une autonomie de 650 km.

EV AutoHome BYD Seal restyling (2025)

La nouvelle Seal sera disponible en Chine dans une version à moteur unique, avec une unité électrique de 230 ch ou 313 ch montée sur l'essieu arrière, et dans une version à deux moteurs, avec une transmission intégrale et une puissance totale de 530 ch. La version la plus puissante est capable d'atteindre une vitesse maximale de 240 km/h, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes.

Nouvel intérieur et nouveau prix pour la Chine

Esthétiquement, les changements apportés à la berline intermédiaire BYD sont minimes et presque imperceptibles, avec l'introduction d'une nouvelle palette de couleurs "Sky Purple", d'un logo BYD lumineux et de nouvelles jantes en alliage.

EV AutoHome Le système d'infodivertissement BYD Seal 2025

L'intérieur, en revanche, a été entièrement redessiné : le tableau de bord, le volant, la console centrale, les panneaux de porte et le système multimédia sont tous nouveaux.

En attendant de savoir quand elle sera également disponible en France (où il existe actuellement des versions monomoteur de 313 ch et bimoteur de 530 ch), la BYD Seal 2025 est déjà commercialisée sur le marché chinois en quatre variantes, avec un prix catalogue inférieur d'environ 7 000 euros à celui du modèle sortant :