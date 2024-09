Cela fait un moment que Lotus passe à l'électrique, comme en témoignent le SUV Emeya et la berline Eletre. L'Emira, quant à elle, est le dernier véhicule à essence de la marque et ne survivra que quelques années encore. Mais cela ne signifie pas que nous n'aurons pas droit à des voitures de sport dans le cadre de la nouvelle stratégie d'électrification de Lotus. La première (qui est pour le moment un concept) fera ses débuts le 17 septembre.

Lotus a partagé, sur les réseaux sociaux, deux vidéos présentant en avant-première la nouvelle génération de sa voiture de sport. Le constructeur l'appelle "Theory 1" et utilise des mots comme "analogique" et "naturel" pour la décrire. Ces derniers sont censés rappeler les jours de gloire du constructeur automobile.

D'après ce que l'on peut voir dans le teaser, le véhicule est doté de barres de feux arrière minces de chaque côté du logo "LOTUS". Il y a une partie arrière de style Kammback et un aileron agressif perché au-dessus. Ce qui est sûr, c'est que cette voiture ne ressemble pas à une Emeya ou à un Eletre, du moins sous ces angles.

Bientôt de série ?

Le nom "Theory 1" suggère qu'il ne s'agit que d'un concept, mais il pourrait préfigurer une éventuelle supercar ou voiture de sport de série. Un nouveau coupé Lotus était prévu pour 2027, que la société a baptisé Type 135, mais il pourrait être repoussé en raison de problèmes de technologie de batterie. Ce véhicule électrique serait le concurrent des futures Porsche Boxster / Cayman EV.

Les rumeurs suggèrent que cette voiture de sport électrique aurait 469 chevaux dans sa version de base et jusqu'à 872 chevaux avec le modèle à deux moteurs, pour un prix de départ inférieur à 90 000 €. Elle remplacerait l'Elise et l'Emira dans la gamme et utiliserait la plateforme Lotus LEVA (Lightweight Electric Vehicle Architecture).