L'incursion de Lotus dans le secteur des voitures électriques a connu des débuts difficiles. Alors que les résultats financiers du premier semestre 2024 montrent une forte augmentation des livraisons par rapport à l'année dernière, l'entreprise a réduit ses prévisions de plus de 50 %. Pendant ce temps, ses pertes ne font qu'augmenter.

Lotus Technology, la société cotée en bourse issue du groupe Lotus et chargée de la construction et de la vente de voitures, s'attendait auparavant à livrer environ 26 000 voitures cette année. Mais tout a changé comme l'a expliqué la firme dans un communiqué publié mercredi dernier.

"Après avoir évalué l'évolution des conditions du marché et les incertitudes posées par les nouvelles politiques tarifaires aux États-Unis et dans l'UE, la société a révisé son objectif de livraison pour 2024 à 12 000 unités."

Plus de livraisons mais...

Lotus a ainsi vendu 4 873 voitures dans le monde jusqu'à présent cette année, soit une augmentation de 239 % par rapport à 2023. Ce pic peut être attribué au début des livraisons des deux nouvelles voitures électriques de la marque, le SUV Eletre et la berline Emeya. Lotus a vendu 2 389 berlines et SUV jusqu'à présent en 2024, contre seulement 871 unités en 2023.

2024 Lotus Eletre 2024 Lotus Emeya

Les livraisons de l'Emira à essence ont également explosé au premier semestre et on en compte 2 484 unités jusqu'à présent, contre seulement 568 voitures l'année précédente. Cela est probablement dû à la capacité de l'entreprise à démarrer les livraisons aux États-Unis après des années de retard lié aux émissions.

Mais malgré une hausse considérable des revenus accompagnant les ventes (203 millions d'euros pour le trimestre contre seulement 100 millions l'an dernier), la perte nette de Lotus n'a fait que s'aggraver. Elle a enregistré une perte de 182 millions d'euros pour le trimestre, contre 174 millions l'an dernier. La société affirme que cette augmentation provient des dépenses de vente et de marketing liées à son expansion, selon Automotive News.

Quelle porte de sortie ?

Heureusement, tout espoir n’est pas perdu. Lotus a lancé un plan baptisé "Win26", décrit comme une stratégie visant à "optimiser davantage ses processus et structures internes, à mettre en œuvre des mesures globales de réduction des coûts et à recalibrer ses plans de produits pour répondre aux besoins des marchés diversifiés à l’échelle mondiale", avec pour objectif d’atteindre un flux de trésorerie opérationnel et un EBITDA positifs en 2026.

La demande de véhicules électriques étant en baisse, seul le temps nous dira si la marque pourra renverser la situation mais les chiffres actuels n'annoncent rien de bon.