Les conducteurs sur les routes américaines sont probablement habitués maintenant : la nouvelle Tesla Model Y 'Juniper' continue d'apparaître de l'autre côté de l'Atlantique sous le camouflage classique des essais routiers. La dernière apparition en date remonte à quelques jours à Palo Alto, où le restylage imminent (mais non annoncé) du SUV électrique apparaît camouflé à l'arrière, conformément à d'autres photos espions publiées au cours des derniers mois.

Photos précédentes

Les clichés précédents ont été pris dans la région de la baie de San Francisco par un utilisateur de Reddit, qui les a ensuite publiés sur le réseau social. Les images ne montraient en fait que très peu de choses, mais anticipaient la forme de l'arrière de la voiture.

La nouvelle Model Y avait déjà été aperçue à deux reprises en juillet, à Pasadena, en Californie, et à une autre occasion, révélant une barre lumineuse à LED rouges à l'arrière, avec le mot "TESLA".

Arrivée début 2025

Les photos de ces derniers jours n'ajoutent pas grand-chose à ce que nous savons déjà, mais elles confirment que l'entreprise d'Elon Musk travaille d'arrache-pied pour commercialiser le véhicule d'ici le début de l'année prochaine. On parle du premier trimestre 2025, peut-être même en deux versions: la traditionnelle 5 places et une plus grande 6 places, réservée à la Chine.

Pour le reste, on sait que le modèle sera mis à jour à l'instar de sa sœur Model 3, une berline électrique qui a été relookée à l'intérieur et à l'extérieur avec le projet Highland. Plus de puissance, d'efficacité et d'autonomie sont également attendus. Le PDG du constructeur texan exclut toutefois une arrivée en 2024.