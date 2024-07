Le Tesla Cybertruck divise. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Son look, ses dimensions et ses solutions techniques en font un modèle qui ne laisse personne indifférent. En Amérique du Nord, le seul marché où il est actuellement vendu (il est d'ailleurs dans le top 5 des voitures électriques les plus immatriculées), il ne manque pas d'adeptes qui le considèrent comme un véhicule inutile ou presque.

Mais Tesla tient à expliquer que derrière cette carrosserie en acier inoxydable et ces formes pour le moins anguleuses se cache un véhicule qui a toutes les qualités pour rivaliser avec les premiers de la classe. Aujourd'hui, pour démontrer les qualités de ce pick-up zéro émission hors du commun, le constructeur américain publie une vidéo qui met en avant tout ce que le Cybertruck peut faire en tout-terrain.

Chaque surface à son programme de conduite...

La vidéo s'ouvre sur un Cybertruck qui gravit une colline à vitesse contrôlée, sans que le conducteur ne fasse quoi que ce soit. Mais cette fonction (qui peut également être activée en descente et sur le plat) n'est qu'une des nombreuses aides à la conduite qui peuvent être exploitées en activant l'un des nombreux modes Offroad disponibles.

Le Cybertruck de Tesla grimpe dans l'Utah

Le choix du programme Overland, par exemple, met en place un système spécial de gestion de la traction qui transmet la traction aux roues ayant le plus d'adhérence et permet de rouler sur des terrains accidentés même si une ou deux roues ne sont pas en contact avec le sol. Il en va de même si vous activez le mode Rock, qui est particulièrement adapté pour avancer sur des surfaces irrégulières et compactes. Il fonctionne de concert avec la suspension pneumatique pour rechercher une adhérence maximale à chaque pas.

Le Cybertruck Tesla sur la glace d'Islande

... même le désert

Grâce à de bons angles et à la possibilité de simuler électroniquement le blocage des différentiels avant et arrière, le Cybertruck peut affronter des pentes de plus de 60 degrés.

Il y a ensuite le mode Baja, que Tesla a conçu pour s'adapter au mieux aux terrains sablonneux. Il gère le couple d'entraînement pour donner de la traction et une plus grande agilité même sur les routes étroites, rendant la conduite douce et naturelle, avec même la possibilité d'effectuer des survirages contrôlés pour faciliter les virages et les changements de direction.

Une batterie "à vide"

Les capacités tout-terrain du Cybertruck ne sont pas seulement améliorées par des logiciels dédiés. En enclenchant le mode passage à gué, par exemple, vous augmentez la garde au sol et définissez un programme de traction spécifique, mais vous mettez également sous pression la batterie, qui est ainsi mieux isolée de l'extérieur pour éviter les infiltrations d'eau.

Le Cybertruck peut ainsi franchir des gués allant jusqu'à 81,5 centimètres sans que le groupe motopropulseur ou l'habitacle ne soient mouillés. Seuls le Mercedes G500 Class 4x42 (100 cm) et le Range Rover Discovery (90 cm) font mieux.