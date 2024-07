L'année ne semble pas être bonne pour Tesla. Après les résultats records de 2023, où elle était non seulement le constructeur de voitures purement électriques le plus populaire au monde, mais aussi la marque de véhicules à batterie la plus vendue de la planète, son produit phare, la Model Y, ne progresse plus autant qu'avant. Les dernières données recueillies par JATO Dynamics pour le premier semestre de cette année montrent que l'entreprise d'Elon Musk perd du terrain à la fois aux États-Unis et en Europe : les ventes sont en baisse de 8 % et 13 % respectivement.

Bien que le grand public ne soit pas totalement enthousiaste à l'égard des voitures électriques, la demande globale a augmenté dans les deux régions. Les nouveaux modèles plus compétitifs introduits des deux côtés de l'océan Atlantique attirent de plus en plus de monde, malgré l'incertitude croissante concernant les incitations et les plans futurs des constructeurs qui produisent ces voitures.

Moins de parts de marché, comme prévu

La première conséquence évidente de la baisse des ventes de Tesla est sa part de marché. Alors que le volume de la marque a chuté de 185 200 unités en S1 2023 à 161 300 unités en S1 2024, le total des immatriculations de voitures électriques pures en Europe a augmenté de 1,7 % au cours de la même période.

Ventes de Tesla au premier semestre de l'année

Cela signifie que la part de marché de Tesla sur le marché européen des BEV est passée de 19,8 % au premier semestre 2023 à 17,2 % cette année. Tesla est le constructeur automobile dont la part de marché des BEV a le plus baissé en Europe au cours des six premiers mois de cette année, derrière le groupe Volkswagen, qui a perdu 3,3 points, passant de 22 % à 18,7 %. Tesla et Volkswagen ont perdu du terrain face au groupe Geely, stimulé par les résultats solides du Volvo EX30, et au groupe BMW, qui continue d'engranger les succès avec ses derniers modèles. Les marques chinoises ont également progressé, principalement grâce à BYD.

Parts de marché au premier semestre

La situation aux États-Unis est similaire. Le volume des ventes de Tesla a chuté de 324 900 unités au premier semestre 2023 à 299 200 unités cette année. Alors que les ventes globales de BEV ont augmenté de 7,6 % au cours de la même période, la part de Tesla a chuté de 59,8 % en 2023 à 51,2 % en 2024. Contrairement à l'Europe, Tesla reste un acteur dominant sur son marché national, laissant tous ses rivaux derrière lui. Cependant, il est important de mentionner les solides résultats obtenus par Ford avec une augmentation de 48 %, Hyundai avec une augmentation de 34 %, Kia avec une augmentation de 110 % et Rivian en cinquième position avec une augmentation de 77 %.

Les raisons

La première raison de la perte de parts de marché de Tesla est évidente : la croissance ne peut pas continuer éternellement, surtout lorsque la gamme est encore limitée et plutôt vieillissante (la Model 3 a plus de huit ans, tandis que la Model Y a maintenant cinq ans).

Tesla Model 3 Performance Tesla Model Y

Sans oublier la concurrence croissante des acteurs Allemands premium et Chinois en Europe, et de Ford, des Coréens et de Rivian aux États-Unis. Le dernier-né de Tesla, le Cybertruck, n'a pas encore décollé en termes de ventes, avec seulement 11 300 unités aux États-Unis au premier semestre 2024, contre 196 700 unités pour la Model Y et 70 300 unités pour la Model 3.

Enfin, les réductions de prix qui ont bien fonctionné en 2023 ne sont plus aussi intéressantes aujourd'hui. À mesure que de nouvelles marques et de nouveaux modèles arrivent sur le marché, l'offre s'élargit et les prix ont tendance à baisser. Tesla a besoin de plus que de grosses remises et de mises à niveau attrayantes pour ses voitures. La marque a besoin de produits plus frais dans davantage de segments.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne. JATO Dynamics.