La Chine et l'Europe discutent à nouveau des droits de douane imposés aux voitures chinoises à destination du Vieux Continent. Bruxelles souhaite mettre en place ces mesures le 2 novembre prochain, dès que l'enquête européenne anti-subventions menée par le gouvernement chinois à l'encontre des constructeurs nationaux sera terminée. De son côté, Pékin souhaiterait que les mesures provisoires de juillet soient également levées et demande l'ouverture de négociations.

La recherche d'un accord semble compliquée, mais un petit pas en avant a été fait. Samedi, le commissaire européen Valdis Dombrovskis et le ministre chinois du Commerce Wang Wentao ont repris les négociations.

La guerre des tarifs a déjà commencé

La Chine aimerait également éviter les droits de douane en Europe, car les États-Unis appliquent déjà de lourds droits de douane sur ses produits importés (droits de douane introduits par l'administration précédente, celle de Trump). Les droits provisoires de l'UE (jusqu'à 38,1 % sur les véhicules électriques importés fabriqués en Chine) commenceront d'ici le 4 juillet et il pourrait bientôt y avoir une escalade des frictions commerciales.

Selon le Global Times, les représentants des constructeurs automobiles chinois auraient demandé au gouvernement d'augmenter les droits de douane sur les importations de véhicules européens en Chine, deuxième économie mondiale et premier marché automobile mondial. "Il semble probable que Pékin augmente les droits de douane jusqu'à 25 % pour les voitures fabriquées en Europe équipées de moteurs de 2,5 litres ou plus", explique Jacob Gunter, analyste en chef chez MERICS, un institut d'études sur la Chine basé à Berlin, à Automotive News Europe.

Politique ou économie ?

L'Europe ne semble pas vouloir faire marche arrière et certains parlent même d'une question "géopolitique" et non économique. Cité par Automotive News Europe, Zhang Yansheng, chercheur en chef au China Center for International Economic Exchanges, a déclaré : "Lorsque la présidente de la Commission européenne, Mme Von der Leyen, a annoncé qu'elle enquêterait sur les véhicules à énergie nouvelle de la Chine, j'ai eu le sentiment qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question économique, mais aussi d'une question géopolitique."

"Personnellement, je pense qu'il est injuste d'entamer une guerre tarifaire en ne tenant compte que des taux d'utilisation des capacités et d'une demande insuffisante", a-t-il ajouté.