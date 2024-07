Le PDG de Tesla, Elon Musk, a confirmé dans un message via X, qu'un événement destiné à présenter le design de Tesla pour un taxi autonome aura lieu plus tard que ce qui avait été annoncé. Elon Musk a expliqué qu'il avait demandé "une modification importante du design de l'avant, et que le temps supplémentaire nous permettait de montrer d'autres choses".

Musk a annoncé l'événement pour la première fois en avril, en précisant que Tesla présenterait un robotaxi - potentiellement appelé CyberCab - quelques mois plus tard, le 8 août. En début de semaine, Bloomberg a rapporté que Tesla prévoyait de repousser l'événement au mois d'octobre afin de pouvoir construire des prototypes supplémentaires.

Dans son message de lundi, Musk n'a pas précisé quand l'événement aurait lieu. On ne sait pas non plus ce que sont les "quelques autres choses" qu'il a mentionnées. Il pourrait s'agir du robotaxi ou d'autres projets liés à l'IA qui obsèdent de plus en plus Elon Musk, comme le robot Optimus de Tesla, par exemple.

Depuis de nombreuses années, Tesla vante ses grands projets en matière de voitures autonomes, mais n'a pas encore concrétisé ces projets. Le constructeur automobile propose une fonction supplémentaire appelée "Full Self-Driving", mais elle nécessite la supervision du conducteur pour naviguer dans le monde et est loin d'être parfaite.

Rendu InsideEvs : Tesla Cybercab

Musk envisage un réseau de taxis autonomes utilisant à la fois des robots taxis construits à cet effet - le véhicule que nous attendions de voir pour la première fois en août - et les voitures des clients de Tesla qui choisissent d'y participer. Le PDG a déclaré que l'avenir de Tesla dépendait de sa capacité à fournir une technologie de conduite autonome. Et Wall Street est d'accord, récompensant Tesla par une capitalisation boursière plusieurs fois supérieure à celle de ses pairs, constructeurs automobiles.

Pour Musk, le robotaxi est au cœur de l'avenir de Tesla en tant qu'entreprise de technologie et d'intelligence artificielle. Les investisseurs et les fans espèrent (certainement) que l'attente en vaudra la peine.

