Après le drame avec Reuters annonçant que la Tesla abordable à 25 000 € était morte, et le PDG Elon Musk répondant en disant que c'était un mensonge, il y a du nouveau. Quelques heures plus tard, Elon Musk a publié sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, que la Tesla Robotaxi autonome serait dévoilée le 8 août 2024.

Il va sans dire qu'il s'agit d'un développement monumental. Ses racines ont été semées en 2016, lorsque Tesla a révélé pour la première fois son intention de fabriquer un véhicule de transport de personnes autopiloté. Les détails sont restés rares. Mais un "Robotaxi Concept" figure dans la biographie de Musk écrite par Walter Isaacson, ainsi que les premières esquisses d'un véhicule de "gen 3".

Se recharger à fond Le Robotaxi de Tesla est en train de voir le jour. Elon Musk vante les mérites du robotaxi de Tesla depuis des années. Un véhicule de transport de personnes autopiloté à la pointe de la technologie qui, selon lui, révolutionnerait la mobilité. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les investisseurs ont misé gros sur Tesla. Nous ne savions pas si ce projet deviendrait un jour réalité, mais aujourd'hui, Musk a fixé une date. Elle arrivera cet été.

Selon le livre, Musk tenait absolument à créer un robotaxi autonome sans pédales ni volant. Mais ses adjoints l'ont persuadé de développer une "voiture mondiale" abordable pour permettre à la marque d'atteindre un objectif ambitieux de 50 % de croissance annuelle, sans remettre en cause sa position.

Nous savons depuis un certain temps que le robotaxi et le véhicule électrique de masse à prix abordable ont la même plate-forme. Mais on sait peu de choses sur le chevauchement entre les deux en termes de conception et d'ingénierie. La révélation du robotaxi ayant été annoncée avant celle de la Tesla abordable, il n'est pas certain que cette dernière devienne un jour une réalité, d'autant plus que des sources au fait du dossier ont déclaré à Reuters que la voiture familiale à bas prix avait été abandonnée.

Le message de l'entreprise reste confus. Il y a deux ans, les dirigeants de Tesla ont laissé entendre que le véhicule électrique abordable pourrait arriver avant le robotaxi. Mais l'homme au sommet de l'entreprise a peut-être changé d'avis pour inverser cette possibilité.

Quoi qu'il en soit, la grande annonce de Musk était probablement une réponse au rapport Reuters de ce matin. Nous n'en sommes pas sûrs, mais peu après son message, l'action Tesla a grimpé de quelque 3 % après avoir chuté plus tôt dans la journée.

La nouvelle génération de Tesla serait cruciale pour l'entreprise, car les investisseurs sont lassés par les activités de la marque ces derniers temps. Le cours de l'action Tesla a baissé d'environ 33 % depuis le début de l'année. Les ventes de l'entreprise au premier trimestre ont été largement décevantes, affichant le premier recul négatif depuis des années. La menace d'un rattrapage par les concurrents et d'une pénétration des VE chinois bon marché aux États-Unis est grande.

Pour faire face à cette tempête, plusieurs experts ont déclaré que le VE à 25 000 dollars aurait dû arriver avant même le Cybertruck, un triangle d'acier massif qui n'est pas exactement conçu pour démocratiser les VE. Mais il semble que Musk aille de l'avant avec son projet de robotaxi. Nous saurons dans quelques mois ce qu'il en est pour la marque.

