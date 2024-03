Le mois de février a été très positif pour le marché des voitures neuves en Europe. Selon les données de JATO Dynamics (couvrant 28 marchés européens), 988 116 voitures ont été immatriculées, soit environ 10 % de plus que l'année précédente. Comme avant la pandémie de Covid, ce sont les voitures à essence qui ont tiré la croissance, avec 61 % du total.

Un autre chiffre très intéressant concerne les voitures produites en Chine, qui ont enregistré les niveaux de croissance les plus élevés d'une année sur l'autre (+45 %). À titre de comparaison, les immatriculations de voitures produites en Allemagne et en Espagne ont enregistré une hausse de 6 % chacune. Examinons de plus près tous les modèles.

Dacia Sandero toujours en tête

La croissance de Dacia s'est poursuivie en février et la Sandero est restée en tête du classement des voitures les plus vendues en Europe, avec 20 797 unités (+13%). La Tesla Model Y prend la deuxième place avec 19 760 unités (+7%), suivie de la Volkswagen Golf (19 490, +45%).

Les immatriculations de la Citroën C3 ont augmenté de 61% (grâce aux offres sur la génération précédente et à l'arrivée de la nouvelle). La Skoda Octavia, la Toyota Corolla, l'Audi A3, la BMW X1, la Seat/Cupra Leon, la Tesla Model 3, la MG Zs et l'Opel/Vauxhall Astra ont également progressé.

Parmi les nouveaux venus, la Jeep Avenger a enregistré 5 677 unités, dont 1 434 électriques, le Volvo EX30 3 663 unités et le Renault Espace 1 722 unités. Mitsubishi a enregistré 1 535 et 1 339 unités de la Colt et de l'ASX respectivement, et Honda 1 100 unités du ZR-V.

Voitures les plus vendues en Europe en février 2024

Dacia Sandero, 20.797unités (+13%) Tesla Model Y, 19.760 (+7%) Volkswagen Golf (19.490, +45%) Peugeot 208, 18.476 (+14%) Citroen C3, 17.787 (+61%) Skoda Octavia, 16.587 (+35%) Toyota Yaris Cross, 15.760 (+7%) Renault Clio, 15.002 (+26%) Volkswagen T-Roc, 13.975 (-11%) Peugeot 2008, 13.900 (+17%)

Tesla Model Y Volkswagen Golf 2024 Dacia Sandero

La course des voitures fabriquées en Chine

La croissance des voitures fabriquées en Chine est encore plus évidente si l'on considère les immatriculations de BEV. Au cours des deux premiers mois de 2024, 20 % des BEV immatriculés sont fabriqués en Chine, 33 % viennent d'Allemagne, mais dans ce dernier cas, l'augmentation n'est que de 8 %.

Il convient toutefois de noter qu'environ 44 % de tous les volumes de voitures fabriquées en Chine ont été enregistrés par des marques occidentales, notamment Tesla, Volvo et Dacia, tandis que 40 % ont été enregistrés par MG, une marque entièrement détenue et conçue par des Chinois, mais positionnée en Occident comme une marque britannique.

Cela signifie que les marques chinoises ne représentaient que 16 % des immatriculations de voitures fabriquées en Chine, ce qui confirme que ces fabricants continuent à être confrontés à des problèmes de perception et de notoriété en Europe.

Marques les plus vendues en Europe en février 2024