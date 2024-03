La Dacia Sandero s'empare du trône européen dans les ventes de janvier 2024. La compacte roumaine est confirmée comme la voiture la plus vendue au classement générale selon les données collectées par JATO Dynamics. Ces données montrent également une nouvelle entrée en deuxième position du classement par rapport à 2023 : la Volkswagen Golf, qui revient en force pour la première fois depuis un certain temps.

La Sandero, la Golf et la Yaris Cross (cette dernière occupe la troisième place), inaugurent ainsi la nouvelle année en affichant des pourcentages de croissance très positifs par rapport au même mois de 2023. Voici tous les autres modèles du Top 10.

La Volkswagen Golf et la Yaris Cross suivent la Sandero

Les 25 038 Sandero immatriculées en janvier la placent loin devant ses deux poursuivantes. En effet, juste derrière Dacia, on trouve un classement très serré, avec plusieurs modèles à quelques centaines d'unités d'écart.

La deuxième place du classement est occupée, à la grande surprise, par la nouvelle Volkswagen Golf (18 563), un modèle historique en Europe en termes de ventes, qui était tombé assez bas ces derniers mois. Sa remontée, comme celle de la Skoda Octavia en quatrième position, pourrait toutefois être due à un nombre élevé d'immatriculations de modèles de stock voulus par les deux constructeurs eux-mêmes, compte tenu des deux modèles de restylage qui sont arrivés sur la liste.

La troisième place est occupée par la Toyota Yaris Cross, avec un total de 17 320 unités enregistrées.

Dacia Sandero Stepway Extreme Volkswagen Golf 2024 restyling Toyota Yaris Cross

Au pied du podium, derrière la Skoda Octavia pour seulement 24 unités, on trouve la Peugeot 208, suivie de près par la Citroën C3 (+51% par rapport à 2023), elle-même suivie par une autre voiture de l'univers Stellantis, à savoir le Peugeot 2008 (+29% par rapport à janvier 2023).

En ce qui concerne les 25 premiers modèles, le classement pour le premier mois de l'année continue d'être assez varié. Les SUV ne manquent pas, tout comme les compactes et les berlines. Les résultats de l'éternelle Tesla Model Y, en hausse de 60% par rapport au même mois en 2023 mais toujours à la 20e place, et du Kia Sportage, à la 9e place mais en hausse de 40% par rapport à l'année précédente, sont particulièrement remarquables.

Voitures les plus vendues en Europe en janvier 2024

Dacia Sandero, 25 038 (+20%) Volkswagen Golf, 18 563 (+62%) Toyota Yaris Cross, 17 320 (+8%) Skoda Octavia, 16 510 (+74%) Peugeot 208, 16 486 (+24%) Citroën C3, 15 120 (+51%) Peugeot 2008, 15 117 (+29%) Volkswagen T-Roc, 14 739 (-17%) Kia Sportage, 14 158 (+40%) Renault Clio, 13.846 (-1%)

Volkswagen, leader incontesté

Le classement des constructeurs automobiles les plus vendus est également intéressant. Une fois de plus, Volkswagen confirme sa position de leader, malgré une baisse de 4% par rapport à janvier 2023. A 18 498 véhicules immatriculés, on trouve cependant Toyota, deuxième du classement, qui progresse de 8% par rapport à janvier 2023.

La troisième position, de manière assez surprenante, est occupée par une marque haut de gamme, à savoir BMW, en hausse de 60% par rapport à l'année précédente, avec un total de 60 240 véhicules immatriculés. Les quatrième et cinquième places sont occupées par Skoda et Peugeot, qui affichent tous des signes positifs.

Volkswagen ID.7 2024

La sixième place est occupée par une autre marque haut de gamme, Audi (+11%), suivie en septième position par Dacia, en hausse de 8%. En revanche, la huitième place est occupée par la deuxième marque du classement avec un signe négatif, à savoir Mercedes (-1% par rapport à janvier 2023). Enfin, les neuvième et dixième places sont occupées respectivement par Kia et Hyundai, en hausse de 9% et 6%, mais très proches en termes de nombre de véhicules vendus.

Constructeurs automobiles les plus vendus en Europe en janvier 2024