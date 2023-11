Il ne s'agit pas d'un véritable restylage mais d'une mise à jour de l'année modèle. Voici à quoi ressemble la Toyota Yaris Cross, inchangée à l'extérieur mais dotée de nombreuses nouveautés sous le capot et dans l'habitacle. Le petit SUV japonais reçoit, comme sur la Yaris, un nouveau moteur hybride plus puissant et un système d'infodivertissement mis à jour avec un nouvel assistant vocal.

Les prix de la Toyota Yaris Cross renouvelée n'ont pas encore été annoncés, mais ce que nous savons, c'est qu'elle fera son entrée dans les concessions dans quelques semaines.

De la puissance supplémentaire

Commençons par les informations sur le moteur de la nouvelle Toyota Yaris Cross 2023 : le célèbre 1.5 avec 116 ch et 141 Nm est maintenant rejoint par une version de 132 ch et 185 Nm, disponible pour certains niveaux de finition tels que GR Sport et Premiere Edition.

Toyota Yaris Cross 2023 Toyota Yaris Cross 2023

L'augmentation de la puissance et du couple du système hybride complet permet au SUV japonais d'améliorer le sprint de 0 à 100 km/h à 10,7 secondes, soit une demi-seconde de moins que la version moins puissante. La reprise de 80 à 120 km/h en bénéficie également, avec une réduction de 0,4 seconde pour atteindre 8,9. Tout cela avec une augmentation modeste des émissions de CO2, qui vont de 103 à 122 g/km selon le niveau de finition.

Une autre innovation mécanique concerne les améliorations au niveau du bruit et des vibrations grâce à de nouveaux panneaux insonorisant, un nouvel amortisseur variable pour le support moteur, l'ajout d'un résonateur sur le conduit d'admission et des verres plus épais pour le pare-brise et les vitres latérales.

Toyota Yaris Cross 2023

Plus de technologie

Comme indiqué, l'intérieur de la Toyota Yaris Cross 2023 a également été mis à jour, non pas tant au niveau du design intérieur que de la technologie. L'instrumentation numérique de 12,3 pouces (disponible sur les versions les plus riches à la place de celle de 7 pouces) offre désormais de nouveaux graphiques, tandis que l'écran central de 9 ou 10,5 pouces est désormais connecté au cloud et offre un nouvel assistant vocal, activé par la phrase "Hey Toyota". La compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay, y compris sans fil, demeure bien entendu.

Les systèmes d'aide à la conduite ont également été revus, rassemblés sous l'égide du pack T-Mate, de série sur toutes les versions, comprenant le freinage d'urgence automatique avec reconnaissance des piétons, vélos et motos, le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien actif de la trajectoire et de nouvelles technologies telles que la suppression de l'accélérateur, pour éviter les accélérations brutales en cas de danger, et Proactive Driving Assistance, Steering Assist et bien d'autres encore.

Pour le lancement commercial de la Toyota Yaris Cross rafraîchie, elle sera disponible en version Premiere Edition avec une carrosserie bicolore, des jantes en alliage de 18 pouces , des surpiqûres intérieures couleur carrosserie, etc.