Dévoilée en 2018, la Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury n'est plus. Le journal économique allemand Handelsblatt rapporte que le constructeur de Stuttgart a tiré un trait sur ce qui aurait été à la fois une berline et un SUV. L'idée était de combiner les deux styles de carrosserie les plus populaires en Chine et de créer un nouveau segment baptisé Sport Utility Sedan (SUS). Cependant, le concept avait l'air un peu suspect...

Trois initiés cités par Handelsblatt affirment que le projet a été soit abandonné, soit suspendu pour une durée indéterminée. La décision a été prise il y a quelques mois, ce qui signifie que la version de production ne verra pas le jour, alors que le plan précédent prévoyait la commercialisation de la voiture en Chine vers 2025. Elle devait être construite exclusivement à Pékin sur la plateforme EVA2 utilisée par les EQE / EQE SUV et EQS / EQS SUV.

Dans une déclaration faite au journal allemand, Mercedes a admis que le développement de la SUS était en pause parce que la voiture est trop complexe et trop chère à construire. La marque à l'étoile affirme qu'elle a déjà beaucoup de voitures électriques en vente en Chine pour couvrir tous les segments importants :

"Afin de réduire la complexité, nous avons donc décidé de ne pas poursuivre le projet d'un véhicule supplémentaire spécifique à la Chine basé sur l'architecture EVA2 pour le moment."

Il s'agissait d'un concept électrique avec des jantes de 24 pouces en forme de turbine et un coffre avant qui s'ouvrait en deux parties. Elle était équipée d'une transmission intégrale et de quatre moteurs développant une puissance de 738 chevaux, alimentés par un pack de batteries situé sous le plancher, d'une capacité utilisable d'environ 80 kWh.

Mercedes revendique une autonomie de plus de 320 km selon la procédure EPA, soit plus de 500 kilomètres selon le cycle de test NEDC, trop optimiste. La batterie peut être rechargée à 350 kW, auquel cas cinq minutes suffisent pour la recharger pour 100 km. À plein régime, le SUV-berline peut atteindre une vitesse maximale de 250 km/h, plafonnée électroniquement.

Le concept de forme non conventionnelle centré sur la Chine a été "modelé sur la Classe S" pour servir "d'archétype totalement nouveau d'un genre jamais vu auparavant", selon le designer en chef de Mercedes, Gorden Wagener. Le concept était d'une taille imposante : 5,260 mètres de long, 2,110 mètres de large et 1,764 mètre de haut. Lorsque la voiture a été présentée il y a cinq ans, l'homme chargé de son apparence a déclaré :

"Notre concept combine l'ADN d'un SUV avec celui d'une berline pour produire un SUV ultramoderne au design tricorps. Avec sa sensualité et sa sophistication pure, nous avons créé un véhicule intemporel qui souligne la position de Mercedes-Maybach en tant que marque de luxe ultime".

Ce n'est pas le seul showcar de la marque Maybach qui ne sera pas fabriqué, puisque la Mercedes-Maybach 6 de 2016 et la Mercedes-Maybach 6 Cabriolet de 2017 sont également restées des voitures conceptuelles. Cela ne veut pas dire que Mercedes s'abstient de développer sa sous-marque. L'entreprise au double logo M prépare une Maybach SL qui viendra s'ajouter aux luxueuses berline Classe S, GLS et SUV EQS.

De plus, la nouvelle série Mythos de voitures ultra-luxueuses à tirage limité, positionnée au-dessus de Maybach, débutera en 2025 avec un bolide basé sur la SL.