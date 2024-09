Dans quelle mesure le marché automobile européen a-t-il changé au cours des 20 dernières années ? Avec le renforcement des réglementations en matière de sécurité et d'émissions, l'industrie a évolué de manière spectaculaire, ce qui a eu des conséquences importantes sur la demande.

Un bon moyen de vérifier le changement est de comparer les achats des automobilistes européens au cours du premier semestre 2004 avec ceux effectués au cours des six premiers mois de cette année.

La fièvre des petites voitures

Au cours du premier semestre 2004, les petites voitures (y compris les minicars et les voitures à hayon) ont représenté la moitié des immatriculations totales de voitures neuves en Europe. Les SUV n'existant pas encore, la plupart des gens conduisaient des voitures à hayon de type B et C.

En fait, le Top 10 européen est entièrement composé de modèles proposés en version hatchback. Le SUV le plus populaire était le Toyota RAV4, à la 42e place. La moitié du classement est dominée par la Peugeot 206 (hayon, coupé et break).

Aujourd'hui, quatre des dix voitures les plus populaires en Europe sont des SUV, le Volkswagen T-Roc arrivant en quatrième position. Dans le même temps, les petites voitures ont perdu beaucoup de terrain. Leur part de marché est passée de 50,4 % au premier semestre 2004 à 29,7 % au premier semestre 2024.

Leur déclin s'explique par l'essor des SUV. Alors qu'il y a vingt ans, seuls 458 400 SUV étaient immatriculés en Europe, représentant 5,5 % du marché total, les chiffres entre janvier et juin 2024 montrent que la demande pour ces véhicules s'élève à 3,58 millions d'unités, soit 52 % du marché.

Les autres victimes de la fièvre des SUV sont les monospaces (de 15,2 % à 3,2 %), les breaks (de 12,2 % à 8,8 %), les berlines (de 10,5 % à 3,7 %) et les voitures de sport (de 4,5 % à 1,4 %).

Le classement des marques automobiles, S1 2014 vs 2024

Autre fait intéressant de cette période, ce n'est pas Volkswagen qui est en tête du classement des marques, mais Renault avec plus de 852 000 unités. Au premier semestre 2024, la marque allemande est en tête du marché mais enregistre moins d'unités soit 706 700. Néanmoins, la part de la marque Volkswagen est passée de 9,5 % au premier semestre 2004 à 10,3 % au premier semestre 2024.

Top 10 marques de voitures, S1 2004 Top 10 marques de voitures, S1 2024 1. Renault (852 523) 1. Volkswagen (706 656) 2. Volkswagen (785 301) 2. Toyota (481 040) 3. Opel/Vauxhall (743 847) 3. BMW (396 205) 4. Ford (716 030) 4. Skoda (376 768) 5. Peugeot (654 869) 5. Renault (362 667) 6. Citroen (515 946) 6. Mercedes (355 736) 7. Fiat (460 694) 7. Audi (345 228) 8. Toyota (412 820) 8. Peugeot (345 070) 9. Mercedes (370 299) 9. Dacia (301 090) 10. Audi (290 561) 10. Hyundai (279 092)

Classement des groupes de voitures, S1 2004 vs 2024

Au niveau du groupe, Volkswagen est en tête avec une part de marché de 18 % (aujourd'hui presque 26 %), suivi par PSA avec une part de 14 % (Peugeot, Citroën et DS représentent maintenant 8,6 % du marché total) et Ford. La part de marché de ce dernier s'élevait à 11,3 % au premier semestre 2004, contre 3,6 % cette année.

Les dix premiers Groupes automobiles, S1 2004 Les dix premiers Groupes automobiles, S1 2024 1. Groupe Volkswagen (1 492 928) 1. Groupe Volkswagen (1 753 149) 2. PSA (1 170 815) 2. Stellantis (1 142 090) 3. Ford (932 863) 3. Renault (666 319) 4. GM (888 388) 4. Hyundai-Kia (558 747) 5. Renault (877 311) 5. Toyota (517 472) 6. FCA (616 583) 6. BMW (465 962) 7. Daimler-Chrysler (485 468) 7. Mercedes-Benz (371 399) 8. Toyota (439 107) 8. Ford (243 323) 9. BMW (352 270) 9. Geely Group (212 670) 10. Hyundai-Kia (241 894) 10. Nissan (175 529)

Voitures les plus vendues en Europe, S1 2014 vs 2024

Volkswagen, Toyota, les trois marques premium allemandes, Skoda, Hyundai et Kia, ainsi que Dacia, sont les marques qui ont gagné le plus de parts de marché au cours des 20 dernières années en Europe, en plus du succès récent de Tesla, Cupra et MG. Leur croissance s'est faite au détriment de la baisse des ventes de Renault, Peugeot, Ford, Opel/Vauxhall, Citroën et Fiat.

Seuls trois modèles ont survécu au Top 10 en 2004. La Peugeot 206 a dominé le marché automobile européen cette année-là et sa descendante, la Peugeot 208, est aujourd'hui le cinquième modèle le plus vendu en Europe. La Volkswagen Golf est arrivée en deuxième position en 2004 et en 2024.

La Renault Clio occupait la quatrième position en 2004 et la troisième cette année. Ford, Fiat et Opel n'ont plus de modèles dans le Top 10 et ont été remplacés par de nouveaux venus tels que la Dacia Sandero, la Skoda Octavia, la Tesla Model Y et la Toyota Yaris Cross.

Voitures les plus vendues en Europe, S1 2004 Voitures les plus vendues en Europe, S1 2024 1. Peugeot 206 (296 359) 1. Dacia Sandero (144 626) 2. Volkswagen Golf (294 739) 2. Volkswagen Golf (126 069) 3. Peugeot 307 (265 450) 3. Renault Clio (114 225) 4. Renault Clio (230 875) 4. Volkswagen T-Roc (111 588) 5. Ford Focus (224 728) 5. Peugeot 208 (106 601) 6. Renault Megane (222 891) 6. Citroen C3 (104 976) 7. Opel Corsa (199 449) 7. Skoda Octavia (102 581) 8. Fiat Punto (183 163) 8. Tesla Model Y (102 164) 9. Opel Astra (175 977) 9. Toyota Yaris Cross (100 250) 10. Ford Fiesta (175 230) 10. Peugeot 2008 (93 445)

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.