Mercedes devient le premier constructeur européen à tester la conduite autonome avancée à Pékin. Dans un communiqué officiel, la marque allemande a donné le coup d'envoi des essais des systèmes d'aide à la conduite de niveau 4 sur les autoroutes et les routes urbaines de la métropole chinoise.

Cela signifie que les modèles équipés de cette technologie pourront effectuer un certain nombre de manœuvres en toute autonomie, comme se garer à distance, faire marche arrière et tourner aux intersections dans une circulation dense sans l'intervention du conducteur (qui est toujours appelé à agir en cas de nécessité et d'urgence).

En Allemagne, il y a le Drive Pilot

Pour rappel, Mercedes propose actuellement le Drive Pilot, un système de conduite autonome de niveau 3, disponible en option en Allemagne et dans certains États américains où son utilisation a été approuvée.

Une Mercedes EQS équipée du système Drive Pilot

Ce système permet à la voiture de prendre le contrôle des fonctions de conduite dans certaines conditions, laissant le conducteur effectuer d'autres tâches, comme répondre à ses e-mails. La personne au volant doit toutefois intervenir dans certains cas et est également tenue pour responsable en cas d'accident, même si la voiture était sous contrôle au moment de l'accident.

Développements en matière de conduite autonome

Mercedes n'est pas la seule entreprise à travailler sur la conduite autonome en Chine. Tesla travaille sur la conduite autonome intégrale au pays du dragon et a obtenu l'autorisation d'effectuer des tests dans certaines parties de Shanghai. General Motors, pour sa part, a reçu l'autorisation de tester des Cadillac à conduite autonome à Shanghai l'année dernière.

Pendant ce temps, des entreprises technologiques telles que Waymo d'Alphabet et Apollo Go de Baidu développent des robotaxis pour en faire l'avenir de la mobilité, en testant des services sans conducteur dans les rues de villes telles que San Francisco et Wuhan.

Performances de la Tesla Model 3 en 2024 Cadillac Escalade IQ

En ce qui concerne les voitures (presque) entièrement autonomes, il existe en Chine la JiYue Robocar 01, un modèle né du partenariat entre Baidu et Geely. Selon JiYue elle-même, la voiture est capable de rouler de manière presque totalement autonome sur 90 % des autoroutes chinoises et dans les villes de Hangzhou, Pékin et Shanghai.

Basée sur la même plateforme que la smart #1, la voiture est également capable de se garer toute seule dans un rayon de 2 km autour de l'endroit où vous êtes descendu.