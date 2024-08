Elon Musk, le PDG de Tesla, a déclaré que le Cybertruck était l'un des véhicules les plus sûrs, les plus résistants et les plus performants de la planète. Mais après avoir vu ces images, nous n'en sommes plus si sûrs. Ce morceau de métal mutilé était autrefois un Cybertruck avant d'être impliqué dans un grave accident. Il est désormais vendu aux enchères sur le site Web de récupération de l'IAAI, pour toutes les âmes courageuses qui voudraient le restaurer.

Peu de détails sont révélés dans la liste des enchères. L'IAAI affirme que la Tesla a été impliqué dans une "collision" (sans blague) et que les principaux dommages sont dus à une "brûlure totale" (ce qui se voit assez nettement). La majeure partie de l'avant du véhicule a complètement disparu, et il semble que l'essieu avant ait été cisaillé proprement dans l'épave.

Circulez, il n'y a rien à voir

La vue arrière n'offre rien de mieux. Le pare-chocs arrière est entièrement déconnecté du châssis et le couvre-caisse a disparu, exposant les composants internes du Cybertruck. Les pneus avant ont également complètement disparu et l'arrière gauche ne tient plus qu'à un fil. Étonnamment, le pneu arrière droit semble intact.

Quant à l'intérieur, il n'existe même plus. Le tableau de bord est à peine reconnaissable sous tous les décombres, l'écran est introuvable et les sièges sont brûlés jusqu'aux armatures. Il est même difficile de dire si la banquette arrière existe toujours.

Cependant, si vous êtes un YouTubeur à la recherche d'un nouveau projet de voiture farfelu (il faut bien trouver quelque chose), IAAI proposera bientôt ces restes de Cybertruck à la vente depuis Houston, au Texas. La maison de vente aux enchères n'a pas encore indiqué quand il sera disponible, mais si vous êtes intéressé, restez bien informés.