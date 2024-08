Ce n'est pas tous les jours que nous voyons une Lexus LFA à vendre. Mais c'est un jour triste lorsque nous en trouvons une disponible sur Copart. Cette voiture, en particulier, pourrait coûter un demi-million de dollars pour se remettre en route. Comment le savons-nous ? Ce n'est tout simplement pas la première fois que nous avons affaire à elle.

En mars dernier, cette même LFA a été présentée dans une vidéo YouTube de ThatDudeInBlue. Le propriétaire l'a accidentée en janvier, et les photos ont fini partout sur les réseaux sociaux. La vidéo de 11 minutes nous montre les dégâts, qui ne semblent pas si graves (enfin, on a vu pire). La portière passager est visiblement grillée, et un nouveau panneau arrière est nécessaire, mais la réparation semble relativement facile.

Mais le véritable problème est que toutes ces pièces sont en fibre de carbone et que leur remplacement est donc très coûteux. Dans la vidéo, le propriétaire affirme que la porte à elle seule coûte 40 000 $ (près de 35 900 €). Et le panneau de custode doit également être remplacé. Au-delà de cela, il existe des dommages potentiels aux systèmes mécaniques. Entre autres choses, l'aile réglable de la LFA semble inopérante et l'échappement est également tordu.

Quel avenir pour la LFA ?

D'après la vidéo, le plan était de réparer la voiture. Le propriétaire a déclaré que le coût serait probablement de 400 000 à 500 000 $, mais cela ne semble pas se produire, car elle est maintenant chez Copart en attente d'une date de vente aux enchères. La voiture a des roues différentes de celles d'avant et le capot est manquant. Des dommages latéraux et mécaniques sont répertoriés et, curieusement, elle n'a pas non plus de clé. Nous ne savons pas depuis combien de temps la Lexus est chez Copart, mais une date du 21 juin est mentionnée dans la section "Informations" sur la vente comme étant la date de sa dernière mise à jour. Espérons qu'elle n'est pas restée dehors avec l'intérieur et le moteur sans protection contre les éléments.

Malgré les dégâts, Copart estime la valeur au détail à 710 000 $. Lexus n'a construit que 500 LFA au cours de sa courte période de production ; espérons que quelqu'un interviendra pour empêcher que celle-ci ne devienne une voiture à pièces très coûteuse et donc qu'elle termine à l'abandon.