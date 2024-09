Stellantis est, avec Geely, le groupe automobile qui compte le plus grand nombre de marques dans sa gamme. Créé en 2021 après la fusion entre PSA (5 marques à l'époque) et FCA (9 marques), il a conservé toutes les marques et le nouveau PDG a décidé d'accorder à chacune d'entre elles une période de 10 ans pour déterminer leur viabilité.

Trois ans après la fusion, la situation se complique toutefois. Gérer autant de marques qui se chevauchent souvent peut s'avérer difficile. Si l'on ajoute à cela la pression croissante des constructeurs chinois et les objectifs d'électrification, le problème est considérable.

Quelles sont les marques les plus prometteuses ?

Le potentiel d'une marque se mesure aujourd'hui à sa capacité à attirer de nombreux marchés et clients dans le monde entier. Il ne suffit pas d'être compétitif sur un seul marché ou dans une seule région. La concurrence croissante de la Chine rend la vie difficile à tout le monde, en particulier pour les marques fortement exposées à un seul marché.

Ventes mondiales de Stellantis par marque

C'est pourquoi nous pensons que Jeep a été et reste la marque la plus intéressante de Stellantis. Malgré les difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, elle est largement connue, opère dans le bon segment et a une bonne histoire. Cette marque emblématique représentait 17 % des ventes mondiales du groupe en 2023, avec 1,04 million d'unités. Le total a diminué de 6 % en 2022 en raison de certains problèmes de demande aux États-Unis et au Canada et de l'arrêt de la production locale en Chine.

Cependant, Jeep a trouvé une bonne place au Brésil et en Europe et pourrait améliorer sa présence au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Le défi consiste à proposer plus de produits et plus régulièrement.

Part de marché de Jeep dans le segment des SUV Chine 0,05% USA-Canada 6,5% Europe 1,9% Amérique latine 8,2% Asie du Sud 0,4% Japon - Corée du Sud 0,9% Asie du Sud-Est-Pacifique 0,3% Moyen - Orient 1% Eurasie 0,01% Afrique 0,7%

Ram a également du potentiel. Il s'agit d'une marque américaine qui n'a aucune présence en Europe et en Asie. Toutefois, elle opère dans les segments des pick-ups et des véhicules utilitaires légers, qui sont très stratégiques dans les économies en développement, où la croissance est au rendez-vous.

L'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie, l'Asie centrale, l'Inde et l'Asie du Sud-Est représentent 22 % des ventes mondiales de véhicules légers en 2023 (à l'exclusion de la Russie et de l'Iran). Si l'on ajoute l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où les pick-ups sont très populaires, on obtient près d'un quart des ventes mondiales de voitures.

Ram Unités vendues de pick-ups Part de marché 2023 États-Unis 2.830.519 18% Brésil 398.308 18% Canada 374.970 21% Chine 331.550 1% Thaïlande 264.738 35% Australie 236.476 21% Mexique 211.178 15% Inde 157.910 3% L'Iran 135.215 9% Afrique du Sud 121.528 24% Argentine 114.922 27% Arabie saoudite 85.106 11% Philippines 77.268 18% Chili 70.303 23% Malaisie 58.163 7%

* Des marchés émergents audacieux.

Les ventes de camionnettes, de fourgonnettes commerciales et de véhicules utilitaires légers sur l'ensemble de ces marchés se sont élevées à 3,8 millions d'unités. Ce total passe à 7,5 millions d'unités si l'on inclut les États-Unis et le Canada, où Ram est déjà présent.

Ram Unités vendues de fourgonnettes et de véhicules utilitaires légers Part de marché 2023 Chine 1.739.642 7% Inde 495.920 11% Japon 433.732 9% États-Unis 426.161 3% Allemagne 393.503 13% France 317.666 15% Grande-Bretagne 310.020 14% Turquie 246.680 20% Corée du Sud 162.828 10% Italie 156.800 9% Indonésie 134.359 15% Espagne 131.632 12% Ouzbékistan 110.730 27% Russie 78.679 8% Pologne 73.622 14% * Des marchés émergents audacieux.

Le rôle de Maserati

La troisième marque qui, à notre avis, est encore brillante est Maserati. C'est actuellement l'une des marques les plus en difficulté de Stellantis, mais elle dispose de plusieurs atouts qui, s'ils sont correctement exploités, pourraient finir par lui apporter une certaine satisfaction. Tout d'abord, elle est toujours considérée comme une marque de luxe, ce qui est très important car elle n'est pas exposée à la concurrence chinoise comme le sont les marques grand public et haut de gamme (le luxe est encore une affaire européenne).

Deuxièmement, il s'agit d'une marque mondiale en ce sens qu'elle est connue partout, même si elle n'est pas disponible sur tous les marchés. Bien qu'elle soit en retard sur Porsche en termes de ventes et de gamme de produits, elle reste une marque appréciée et fortement associée à l'artisanat et au design italien.

Ces valeurs sont cruciales dans les segments supérieurs où la concurrence est féroce, mais il y a de la place pour un plus grand constructeur italien de voitures de luxe, étant donné que Ferrari et Lamborghini se concentrent sur les voitures de sport et les supercars.

Ventes mondiales de voitures de luxe (en bleu, les modèles haut de gamme ; en orange, les marques de luxe)

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.