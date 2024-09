Les investissements de Ferrari pour agrandir ses espaces de travail ne s'arrêtent pas et, après l'inauguration du nouveau e-building, le cheval cabré serait en train de planifier la construction d'un nouveau circuit à côté de celui de Fiorano. C'est ce que rapporte la Gazzetta di Modena, qui parle d'un projet déposé ces derniers jours par Dromo, une entreprise émilienne spécialisée dans la construction de circuits (elle a travaillé sur Yas Marina, le Mugello, Sepang et le Porsche Experience Centre de Franciacorta, pour ne citer que quelques exemples).

Il n'y a pas encore de calendrier officiel, nous ne savons donc pas quand la nouvelle piste sera inaugurée, mais des indications ont été données sur l'utilisation qui en sera faite.

Top secret

D'une longueur de 2 km, le nouveau Ferrari Test Track sera situé à quelques mètres de Fiorano, le terrain d'essai historique du Cavallino, dans le but d'accueillir les derniers essais des voitures avant leur livraison aux clients. Pour ne pas avoir à emprunter les routes publiques.

Deuxième objectif : circuler avec des modèles qui n'ont pas encore été présentés, des prototypes des Ferrari du futur qui doivent rester le plus cachés possible et dont certains sont prêts à prendre vie dans le nouveau e-building. À cette fin - toujours selon la Gazzetta di Modena - des panneaux seront installés pour éviter les regards indiscrets. Les car spotters auront plus de mal à capturer des clichés.

La Ferrari SF90 XX a Fiorano

La surface de la nouvelle piste Ferrari s'étendra sur 120 000 mètres carrés, avec la possibilité de passer à 128 000, avec la présence d'une courbe surélevée rendue nécessaire par les "dimensions relativement réduites", selon le rapport, tout en offrant aux pilotes d'essai la possibilité de rouler à une vitesse constante (entre 120 et 130 km/h) sur un kilomètre.

D'autres détails cités par le journal de Modène concernent la nécessité de parcourir une ligne droite d'au moins 500 mètres à 100 km/h, la capacité de reproduire des tronçons normaux de routes non urbaines et la présence d'un atelier de 1 000 mètres carrés.