Les garanties automobiles sont assez courantes dans le secteur. Si vous achetez une voiture neuve, vous bénéficiez d'une garantie de trois ans et d'une couverture d'environ 60 000 km. Dans ce cas, en cas de panne, c'est le constructeur qui est responsable. Certaines entreprises proposent même une extension de garantie pour une plus grande tranquillité d'esprit une fois que la garantie d'usine a expiré.

Mais Ferrari n'est pas un constructeur automobile comme les autres.

L'emblématique constructeur italien de supercars vend des véhicules hautement spécifiques avec des cas d'utilisation uniques. En tant que tel, son éventail de programmes de garantie et de certification reflète les besoins spécifiques de ses clients. Ferrari propose pas moins de trois types de garanties différentes, allant de la garantie constructeur pour les voitures neuves à une couverture spécialisée pour les batteries hybrides de voitures telles que la LaFerrari et la SF90 Stradale. Il existe également trois niveaux différents de certification et de vérification de l'authenticité.

Habituellement entourée de mystère, l'entreprise a partagé quelques détails exclusifs qui éclairent le fonctionnement de ces garanties, les pièces couvertes et les voitures éligibles. L'entreprise a également indiqué exactement ce qu'il faut faire pour qu'une Ferrari obtienne la certification Classiche.

La garantie constructeur

Comme tout constructeur automobile, Ferrari propose un programme de garantie d'usine avec toutes ses nouvelles voitures de route, quel que soit leur prix ou leur rareté. Et comme pour la plupart des constructeurs, la garantie d'usine couvre la voiture pare-chocs à pare-chocs pendant trois ans, à l'exception de l'usure normale. Mais les similitudes s'arrêtent là.

Alors que la garantie moyenne d'une voiture neuve comporte une limite de kilométrage, celle de Ferrari n'en comporte pas. Il s'agit d'une garantie à kilométrage illimité. Cela signifie que, théoriquement, tout nouveau propriétaire de Ferrari peut parcourir des centaines de milliers de kilomètres avec sa voiture au cours des trois premières années et être couvert en cas de panne.

Bien que nous soyons certains que de tels cas de figure existent, Ferrari n'a pas été en mesure de fournir d'exemples spécifiques à Motor1.

La couverture complète dépendra probablement du respect de procédures d'entretien strictes effectuées dans des centres de réparation Ferrari certifiés. Il est peu probable qu'un concessionnaire couvre le remplacement d'un nouveau moteur si vous vous présentez après avoir parcouru 100 000 kilomètres sans avoir fait l'objet d'un entretien. Mais c'est le cas de la plupart des garanties automobiles.

L'idée d'offrir une garantie kilométrage illimité de série est évidente. Ferrari sait que la plupart des propriétaires ne conduiront pas beaucoup leur voiture, ce qui signifie qu'ils ne submergeront pas les concessionnaires de demandes de garantie. En revanche, les acheteurs ont l'esprit tranquille, sachant qu'ils peuvent conduire leur voiture autant qu'ils le souhaitent sans se soucier d'une limite de kilométrage. Tout le monde y gagne.

Couverture étendue

Après l'expiration de la garantie d'usine, Ferrari vous vendra une extension de garantie appelée Extended Coverage Plus. Il s'agit d'une extension de quatre ans de la garantie constructeur.

Tout ce qui est couvert par la garantie d'usine s'applique ici, ce qui signifie une couverture pare-chocs à pare-chocs. Les consommables tels que les freins et les pneus ne sont évidemment pas couverts, pas plus que les autres éléments d'usure.

Toutes les Ferrari d'occasion ne sont pas éligibles à l'Extended Coverage Plus. Pour être éligible, votre Ferrari doit avoir moins de 15 ans et moins de 120 000 km au compteur au moment de l'achat.

Presque toutes les Ferrari modernes peuvent être associées au programme Extended Coverage Plus. Toutes les versions de la 488, de la Portofino, de la F8, de la SF90, de la 296, de la 812, de la Roma et de la Purosangue sont éligibles. Même des voitures comme la LaFerrari et la Monza peuvent bénéficier de la couverture étendue. Seules quelques Ferrari de série limitée, comme la Daytona SP3, ne sont pas éligibles.

Ferrari a refusé de communiquer les prix du programme Extended Coverage Plus, précisant qu'en fin de compte, le prix est fixé entre vous et le concessionnaire. Mais attendez-vous à ce que le coût diffère selon que vous avez une voiture à moteur V-8, V-12 ou hybride.

Power15

La garantie Power15 est une sorte de garantie "fourre-tout" destinée à couvrir les Ferrari de moins de 15 ans qui ne seraient pas couvertes par les deux garanties ci-dessus. Elle couvre les voitures jusqu'à 90 000 ou 120 000 km (selon le modèle).

Bien que Power15 ne soit pas une garantie "pare-chocs à pare-chocs", sa couverture est relativement étendue. Proposée sur une base annuelle, elle couvre tous les éléments importants qui méritent qu'on s'en préoccupe. Voici la liste complète des éléments couverts par Power15 :

Système de refroidissement et d'injection

Moteur

Système de freinage

Système de direction et de suspension

Climatisation

Composants électriques

Toit rigide rétractable

Système d'échappement et de contrôle des émissions

Boîte de vitesses et transmission

Si vous optez pour la formule "Main Power15", cette garantie couvrira même l'entretien courant, comme les vidanges. En revanche, les pièces d'usure restent à votre charge.

C'est grâce à cette garantie que les propriétaires de LaFerrari peuvent faire couvrir leurs systèmes hybrides complexes. Le bloc-batterie est un point de défaillance particulièrement coûteux pour ces voitures, et c'est pourquoi la garantie coûte un peu plus cher pour la LaF.

Bien qu'aucun autre bloc-batterie hybride Ferrari ne soit actuellement couvert par le programme Power15, la société propose une extension de garantie spécifique pour les batteries des modèles rechargeables tels que la SF90 et la 296 GTB.

Comme pour le programme Extended Coverage Plus, Ferrari a refusé de communiquer le prix exact, car c'est le concessionnaire qui détermine les chiffres définitifs. Mais comme pour ce programme, le prix varie en fonction de la voiture, du groupe motopropulseur et de la présence ou non de systèmes hybrides.

Trois niveaux de certification

Ferrari Approved

Le premier niveau de certification Ferrari n'est pas tant un badge d'honneur qu'une garantie que vous achetez une voiture dont l'entretien est à jour et qui est en bon état de marche et d'origine. Il s'agit essentiellement d'un programme d'occasion certifié, dans le cadre duquel les concessionnaires effectuent une inspection en 101 points et vérifient l'historique de la voiture.

Ferrari réparera ou remplacera tout ce qui ne va pas avant de le proposer en tant que véhicule d'occasion approuvé par Ferrari. Si vous voulez accéder à la marque tout en ayant la possibilité de bénéficier de la garantie, c'est votre meilleur choix.

Premium Certificate

Considérez le Certificat Premium comme un certificat d'authenticité pour votre Ferrari. Il indique au monde entier que votre voiture est équipée des pièces les plus récentes et les plus performantes, et qu'elle a été entretenue récemment par des experts qualifiés.

L'obtention d'un certificat Premium n'est pas une mince affaire. La voiture doit être non modifiée et en bon état de marche. Toutes les pièces obsolètes doivent être remplacées par de meilleures versions d'usine. Tous les entretiens programmés doivent être à jour. Tous les rappels en cours doivent être résolus. Et, bien entendu, tous ces travaux d'entretien doivent être effectués par des techniciens Ferrari qualifiés.

Ce n'est que lorsqu'une voiture atteint l'âge de 10 ans qu'elle peut recevoir un certificat Premium de Ferrari. Curieusement, le certificat lui-même est totalement gratuit : il n'y a aucun coût pour l'obtention d'un tel certificat pour votre voiture. Mais si l'on considère tout l'argent que vous devez dépenser en entretien pour que votre voiture soit éligible, ce n'est pas vraiment gratuit.

Ferrari Classiche

La Ferrari Classiche est la dernière forme d'authenticité pour une Ferrari. Disponible uniquement lorsqu'une voiture atteint l'âge de 20 ans, c'est la représentation ultime de la santé générale et de l'originalité d'une voiture.

L'obtention de la certification Classiche permet d'aller plus loin dans le processus d'obtention du certificat Premium. Ferrari examine cinq éléments clés : Le numéro de châssis, le numéro de carrosserie, le numéro de moteur, le numéro de boîte de vitesses et le numéro d'essieu arrière. Une voiture ne peut obtenir la certification Classiche que si trois de ces cinq numéros sont d'origine. En outre, l'originalité et le bon fonctionnement d'un grand nombre de pièces sont vérifiés.

Quelques éléments peuvent empêcher une Ferrari d'obtenir la certification Classiche, même si elle passe les évaluations susmentionnées. Un système d'échappement modifié ou des roues d'une taille autre que celle de l'usine, par exemple, sont des éléments disqualifiants. Les changements de peinture sont autorisés, à condition que la nouvelle couleur ait été proposée pour la voiture au cours de la période concernée.

Ferrari indique que la certification Classiche peut coûter entre 3 000 et 18 000 euros, sans compter les travaux à effectuer pour restaurer la voiture dans son état d'origine. Si la voiture possède déjà un certificat Premium, la certification Classiche peut être accordée gratuitement.

En fonction de l'âge et de l'importance historique du modèle, des recherches doivent être effectuées pour vérifier l'authenticité de la voiture. Dans certains cas, Ferrari va jusqu'à effectuer des contrôles métallurgiques et dimensionnels complets du châssis pour s'assurer qu'il correspond aux archives historiques de l'entreprise.

La certification Classiche représente un travail considérable, mais le jeu en vaut toujours la chandelle. Le certificat est depuis longtemps une mesure de l'originalité et de la provenance d'une Ferrari, souvent mentionnée en bonne place lors des ventes aux enchères.