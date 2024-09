L'évolution du marché automobile européen est tout à fait remarquable. L'Europe est traditionnellement le continent des petites voitures. Le manque d'espace, les routes et les parkings minuscules, ainsi que le coût élevé de l'essence, ont contraint les automobilistes à acheter des voitures petites et frugales. C'est pourquoi la première génération de la Coccinelle Volkswagen (1938-2003), la première Mini (1959-2000), la première Fiat 500 (1957-1975), la Renault 4 (1961-1992) et la Citroën 2CV (1948-1990) étaient si populaires.

La technologie, les réglementations et l'augmentation des revenus ont apporté de nouvelles tendances au secteur. Les berlines à hayon classiques ont bientôt été rejointes par des berlines plus grandes, des wagons pratiques et des véhicules tout-terrain à carrosserie carrée. Puis, à la fin des années 1990, ce fut le tour des SUV.

Aujourd'hui, les préférences sont claires en termes de types de carrosserie et de modèles. Mais quelle était la situation il y a dix ans (premier semestre 2014) ?

2014 : les SUV en hausse

Une tendance claire s'est dessinée il y a dix ans. Les SUV sont devenus le deuxième type de carrosserie le plus populaire, toujours derrière les voitures à hayon. Leur part de marché était de 19,2 %, au détriment des monospaces (11,9 %) et surtout des berlines (5,1 %). En fait, les breaks avaient déjà dépassé les monospaces et les berlines, avec une part de marché de 12,3 %.

À ce moment-là, le Groupe Volkswagen est devenu le maître absolu en Europe. Sa part de marché atteint 25 %, soit plus que PSA (11,1 %), le groupe Renault (9,7 %), Ford (7,5 %), General Motors (Opel/Vauxhall ; 7,4 %) et FCA (6,1 %). Dans le même temps, les constructeurs de voitures haut de gamme ont commencé à gagner du terrain. Le Groupe BMW a pris la septième place (il est aujourd'hui sixième) tandis que Mercedes-Benz était neuvième dans le classement du Groupe (qui est aujourd'hui septième en Europe).

Classement des groupes automobiles, S1 2014 vs 2024

Les dix premiers groupes auto, S1 2014 Les dix premiers groupes auto, S1 2024 1. Groupe Volkswagen (1.703.957 unités) 1. Groupe Volkswagen (1.753.149) 2. PSA (755.858 unités) 2. Stellantis (1.142.090) 3. Groupe Renault (662.552 unités) 3. Groupe Renault (666.319) 4. Ford (514.148 unités) 4. Groupe Hyundai (558.747) 5. GM (506.899 unités) 5. Groupe Toyota (517.472) 6. FCA (416.792 unités) 6. Groupe BMW (465.962) 7. Groupe BMW (416.081 unités) 7. Groupe Mercedes-Benz (371.399) 8. Groupe Hyundai (401.834 unités) 8. Ford (243.323) 9. Groupe Mercedes-Benz (365.151 unités) 9. Groupe Geely (212.670) 10. Groupe Toyota (291.496 unités) 10. Nissan (175.529)

Au niveau des marques, Volkswagen s'installe en tête, suivi non pas par Toyota comme aujourd'hui, mais par Ford ! La marque américaine a vendu plus de 514 000 unités au premier semestre 2014, contre seulement 243 400 unités sur la période de janvier à juin 2024.

Le même déclin a été enregistré par Opel/Vauxhall, troisième en 2014 (13e en 2024), Renault et Peugeot. Citroën et Fiat faisaient partie du Top 10, mais n'y figurent plus, Toyota, Dacia et Skoda ayant pris leur place. Il y a dix ans, Tesla a immatriculé 5 631 voitures neuves en Europe, tandis que MG en a immatriculé 1 206. Aujourd'hui, leur volume a été multiplié par 29 et 106 respectivement.

Le classement des marques automobiles, S1 2014 vs 2024

Les dix premières marques, S1 2014 Les dix premières marques, S1 2024 1. Volkswagen (823.775 unités) 1. Volkswagen (706.656) 2. Ford (514.145 unités) 2. Toyota (481.040) 3. Opel/Vauxhall (472.616 unités) 3. BMW (396.205) 4. Renault (467.933 unités) 4. Skoda (376.768) 5. Peugeot (421.250 unités) 5. Renault (362.667) 6. Audi (383.032 unités) 6. Mercedes (355.736) 7. BMW (345.099 unités) 7. Audi (345.228) 8. Citroen (334.557 unités) 8. Peugeot (345.070) 9. Mercedes (333.568 unités) 9. Dacia (301.090) 10. Fiat (320.709 unités) 10. Hyundai (279.092)

Au premier semestre, la Volkswagen Golf était déjà en tête, suivie de la Ford Fiesta, de la Renault Clio, de la Volkswagen Polo et de l'Opel/Vauxhall Corsa. Deux nouvelles entrées méritent d'être mentionnées : les marques haut de gamme ont commencé à croître rapidement, avec l'Audi A3 à la neuvième place, et les SUV ont été correctement représentés par la deuxième génération du Nissan Qashqai. En fait, c'est la première génération de Qashqai (2006-2013) qui a ouvert la voie au boom des SUV qui ne s'est pas encore arrêté.

Il est intéressant de noter que sur les dix modèles les plus vendus au premier semestre 2014, seuls quatre ont conservé leur position dans ce classement clé : la Golf, la Clio, la 208 et l'Octavia. En revanche, la Corsa, le Qashqai, l'Audi A3, la Polo et la Focus ont perdu beaucoup de terrain. En revanche, la voiture la plus vendue en Europe en 2024 est la Dacia Sandero, suivie de la Volkswagen Golf et de la Renault Clio.

Voitures les plus vendues en Europe, S1 2014 vs 2024

Voitures les plus vendues en Europe, S1 2014 Voitures les plus vendues en Europe, S1 2024 1. Volkswagen Golf (270.136 unités) 1. Dacia Sandero (144.626 unités) 2. Ford Fiesta (167.617 unités) 2. Volkswagen Golf (126.069 unités) 3. Renault Clio (162.440 unités) 3. Renault Clio (114.225 unités) 4. Volkswagen Polo (140.120 unités) 4. Volkswagen T-Roc (111.588 unités) 5. Opel/Vauxhall Corsa (133.606 unités) 5. Peugeot 208 (106.601 unités) 6. Ford Focus (121.334 unités) 6. Citroen C3 (104.976 unités) 7. Peugeot 208 (119.606 unités) 7. Skoda Octavia (102.581 unités) 8. Skoda Octavia (105.589 unités) 8. Tesla Model Y (102.164 unités) 9. Audi A3 (105.325 unités) 9. Toyota Yaris Cross (100.250 unités) 10. Nissan Qashqai (103.939 unités) 10. Peugeot 2008 (93.445 unités)

* Enregistrement en Europe-28

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.