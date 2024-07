Le secteur des camping-cars haut de gamme connaît actuellement une période faste. Avec des modèles emblématiques dans la catégorie, et le récent lifting du Volkswagen California, les autres rivaux ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers, notamment les constructeurs de luxe.

Et la réponse de Mercedes-Benz ne s'est pas fait attendre, avec le nouveau Marco Polo, son modèle quatre places, qui bénéficie désormais d'un nouveau look et d'une technologie embarquée visant à offrir un plus grand confort aux occupants.

Galerie: Mercedes-Benz Marco Polo 2025

3 Photos

Après la mise à jour de la Mercedes-Benz Classe V, c'est au tour de la prestigieuse version campeur, qui s'enrichit d'une application mobile, d'une télécommande plus intelligente que jamais et d'un éclairage spectaculaire.

Coïncidant avec la saison estivale, la plus importante en termes d'utilisation des camping-cars, Mercedes-Benz vient d'annoncer que les premières unités du nouveau Marco Polo sont déjà chez les concessionnaires officiels du constructeur allemand. Mesurant 5,14 mètres de long, les changements les plus significatifs commencent par l'extérieur, avec une face avant plus élégante, dominée par la grande calandre, les phares adaptatifs à LED Multibeam et les nouveaux pare-chocs redessinés.

Mercedes-Benz Marco Polo 2025

L'intérieur présente également des changements, tels que deux écrans larges de 12,3 pouces pour l'instrumentation et le système multimédia. Le nouveau volant multifonction chauffant et le système d'éclairage intérieur d'ambiance avec 64 options de couleur font également partie des nouveautés.

Mercedes-Benz Marco Polo 2025

Le constructeur allemand renouvelle également le système dit Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC), présent sur le Marco Polo depuis 2019. Grâce à cette solution, plusieurs fonctionnalités clés du camping-car peuvent être contrôlées à la fois depuis l'écran tactile du système d'infodivertissement et depuis un téléphone portable. Par exemple, la mise à niveau du camping-car via un bouton-poussoir actionné par la suspension pneumatique adaptative (en option).

Le nouveau Marco Polo peut accueillir jusqu'à quatre personnes grâce à son lit pliant et son toit pliant (lit double). La cuisine, compacte, mais efficace, comprend une cuisinière à deux feux, un évier, un réfrigérateur et une table à manger rabattable, placée entre les sièges arrière et les sièges avant pivotants. Derrière, une armoire permet de ranger vêtements et provisions.

Mercedes-Benz Marco Polo 2025

Le nouveau Mercedes-Benz Marco Polo a un prix de départ de 70 240 euros (en Allemagne), associé au moteur turbodiesel de 163 ch et à la transmission automatique à convertisseur de couple 9G-TRONIC à neuf rapports.