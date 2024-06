Les campeurs professionnels, les passionnés de camions et les personnes en quête d'aventure se retrouveront du 30 mai au 2 juin 2024 au salon Abenteuer & Allrad à Bad Kissingen. Sur le stand de Hellgeth Engineering (terrain en plein air, M16), ils pourront s'informer sur l'Unimog utilisé comme véhicule de base et sur les nombreuses possibilités de montage et de transformation. Les experts de Mercedes-Benz Special Trucks seront également présents.

L'Unimog, connu depuis plus de 75 ans pour ses capacités tout-terrain et sa robustesse, peut être aménagé par Hellgeth en camping-car et en véhicule d'expédition et permettre des voyages à l'écart des flux touristiques. Le conducteur et les passagers peuvent s'ouvrir à des paysages reculés que peu de gens ont l'occasion de voir lorsqu'ils sont sur deux essieux.

Unimog TenereX de Hellgeth

Cinq des véhicules tout-terrain exposés sont du type Unimog TenereX. Hellgeth peut livrer immédiatement ce véhicule et d'autres similaires, prêts à partir. Le sixième véhicule du stand est un véhicule spécial pour le Rallye Dakar.

Le véhicule phare du stand Hellgeth est l'Unimog TenereX, basé sur l'Unimog U 4023 de série. Le nom du véhicule est dérivé du mot touareg désignant « le pays là-bas », Ténéré. Il n'est donc pas étonnant que ce véhicule d'expédition, équipé d'une traction intégrale enclenchable ainsi que de blocages de différentiel et de longitudinal, d'un système de régulation de la pression des pneus et d'une capacité de passage à gué allant jusqu'à 1,2 mètre, permette d'explorer et de traverser les régions les plus reculées.

Les dimensions compactes et le petit rayon de braquage facilitent la conduite sur les pistes de montagne et de forêt étroites et sinueuses. Les longs débattements des ressorts hélicoïdaux amortissent même les chocs violents avant qu'ils ne se répercutent sur la cabine. En combinaison avec la cabine d'habitation aménagée avec cuisine, salle de bain et lit double, le TenereX est un foyer confortable pour la route.

Grâce à une conception minutieuse, la carrosserie à trois points d'appui, un coffre d'habitation léger, offre suffisamment de place et l'équipement adéquat pour bien dormir, prendre une douche, cuisiner, profiter et se détendre, même loin de la civilisation. Un grand réservoir pour l'eau douce et l'eau sanitaire est à bord, ainsi que des panneaux solaires pour la production autonome d'électricité, et une plaque de cuisson électrique ou au gaz au choix. La structure complète est entièrement fabriquée en Allemagne.

Hellgeth propose des véhicules d'expédition et des campeurs sur la base de l'Unimog, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 7,5 tonnes et qui peuvent donc être conduits avec un permis de conduire de catégorie 3. Les véhicules complets de Hellgeth sont immédiatement prêts à l'emploi, le stand M16 du salon Abenteuer & Allrad pourrait être le point de départ direct de la prochaine excursion Unimog.

Les Unimog avec carrosserie Hellgeth sont homologués par Mercedes-Benz Special Trucks. En cas de besoin, les ateliers du réseau international Mercedes-Benz Truck Service s'occupent donc de remettre le véhicule sur la route, dans les montagnes ou dans le désert - où que l'on veuille aller.