Les lubrifiants sont l'un des nombreux produits dérivés des cycles de traitement de l'industrie pétrolière et chimique, et semblent donc avoir peu à voir avec la durabilité et le respect de l'environnement. Pourtant, grâce aux nouvelles technologies, certains progrès ont été accomplis dans cette direction.

Il existe des lubrifiants avancés qui permettent de réduire la consommation de carburant (en moyenne entre 2,5 et 3 %) et d'améliorer l'efficacité des moteurs. De plus, de nombreux autres aspects liés à l'extraction des matières premières, à leur traitement et à leur conditionnement évoluent dans une direction plus respectueuse de l'environnement. Ces données sont issues du "Lubricants and Sustainability Report 2024" de l'Union for Energy for Mobility (UNEM), auquel Petronas Lubricants International, la division de Petronas qui fabrique et commercialise des lubrifiants et des fluides fonctionnels à l'échelle mondiale, a également contribué.

L'importance des matières premières

Selon le rapport 2024, le développement d'huiles beaucoup plus fluides que celles de l'ancienne génération permet de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour faire tourner le moteur, ce qui se traduit par des économies d'énergie de l'ordre de 2,5 à 3 %. Ces chiffres sont faibles, mais multipliés par les dizaines de millions de véhicules circulant en France et en Europe, ils se traduisent par des réductions significatives des émissions non seulement de gaz à effet de serre, mais aussi de polluants.

Même l'utilisation de matières premières (bases lubrifiantes) issues de l'économie circulaire, telles que les huiles obtenues à partir de la régénération d'huiles minérales épuisées, c'est-à-dire à la fin de leur cycle de vie, permet de réduire l'impact environnemental, en contribuant à la décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement du point de vue de l'analyse du cycle de vie (ACV).

L'importance de l'économie circulaire

Les impacts de la chaîne de production des huiles lubrifiantes sur le changement climatique se produisent, en fait, principalement lors de l'extraction et du traitement des matières premières, car, explique le rapport, une grande quantité d'énergie est utilisée, beaucoup d'eau est nécessaire et les résidus de production doivent être gérés.

Il est donc nécessaire d'utiliser des cultures qui n'entrent pas en concurrence avec la chaîne alimentaire, et une liste de substances et de matières premières (luSC List - Lubricant Substance Classification) a été publiée, qui a été évaluée en fonction de paramètres à faible impact sur l'environnement.

Une approche multidirectionnelle

Dans la production de lubrifiants, l'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables se généralise également, et dans l'emballage, la priorité est donnée à l'utilisation d'emballages 100 % recyclables (généralement en PE, PET ou acier).

Ce qui ressort finalement du rapport 2024, c'est qu'il n'y a pas de "solution unique pour un lubrifiant durable. Toutes les orientations illustrées ne mènent à une approche véritablement durable que si elles sont mises en œuvre simultanément".