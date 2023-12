Entre 2030 et 2040, la plupart des constructeurs automobiles ont pour objectif d'atteindre la neutralité carbone totale de leurs opérations industrielles. Cela signifie, en résumé, qu'une à une, leurs usines devront être certifiées comme étant totalement neutres en carbone. Mais comment "neutraliser" une activité aussi complexe qu'une usine, en calculant que les émissions ne peuvent pas vraiment être réduites à zéro ?

La formule existe et certains constructeurs l'ont déjà appliquée avec succès, au point que certains d'entre eux atteindront le cap de la production "sans carbone" bien avant la fin de cette décennie.

D'Audi à Volvo

Le plus actif sur le front de la durabilité semble être le groupe Volkswagen, qui, après l'affaire du diesel il y a dix ans, s'est placé à l'avant-garde de la transition électrique et de la conversion des usines. En réalité, cependant, la voie de la décarbonisation est suivie indépendamment par chaque marque, et celles qui sont le plus en avance à cet égard sont actuellement Audi et Skoda.

La Marque aux quatre anneaux, en particulier, sera la première à atteindre la neutralité de tous ses sites de production, et ce dès 2025, lorsque les dernières usines, celles de Neckarsulm en Allemagne et de San Jose Chiapa au Mexique, se seront alignées sur les normes des autres usines. Aujourd'hui, en effet, celle de Bruxelles et celle de Gyor, en Hongrie, sont déjà neutres, tandis que celle d'Ingolstadt le sera pratiquement à partir du 1er janvier 2024.

Skoda, avec son usine de boîtes de vitesses à Vrchalbi, en République tchèque, et Porsche, avec celle de Zuffenhausen, près de Stuttgart, où se trouve son siège social, ont également annoncé des usines "vertes".

De plus, de nombreuses usines (certaines même en Chine, comme celle de Volvo à Chengdu, pour ne citer qu'un exemple) utilisent déjà 100 % d'énergie renouvelable, ce qui constitue l'une des étapes importantes pour parvenir à une production "neutre". Mais quels sont les autres ? Audi a établi son programme de décarbonisation des usines sur quatre piliers.

La situation de l'usine Audi

1 - Réduire la consommation

Le premier point est d'atteindre une efficacité maximale dans tous les processus, de la logistique à la production proprement dite, en réduisant tous les déchets et donc les besoins en énergie. En 2022, par exemple, l'application d'une série de mesures développées grâce à l'analyse avancée des processus a permis au site d'Ingolstadt d'économiser plus de 35 000 mégawattheures d'énergie et de réduire les émissions de carbone de plus de 5 000 tonnes.

Les systèmes photovoltaïques sont de plus en plus importants pour les usines

2 - Autoproduction d'énergie

Disposer d'une source d'énergie interne permet de se prémunir contre les problèmes d'approvisionnement et les fluctuations de coûts. De plus en plus de foyers construisent de grands systèmes photovoltaïques sur les toits, dans les parkings et dans les lotissements, qui couvrent une part importante de la demande globale. À Ingolstadt, Audi dispose d'une surface de 23 000 mètres carrés et, dans les années à venir, toutes les usines augmenteront leur production d'énergie solaire.

3 - 100% d'énergie verte

En plus de l'énergie autoproduite, l'énergie provenant d'approvisionnements externes doit également être verte et garantie : à Ingolstadt, c'est le cas depuis 2012, et l'origine de cette énergie va d'autres systèmes photovoltaïques aux centrales à gaz qui utilisent du méthane obtenu à partir de la biomasse végétale, dans lesquelles les émissions sont compensées par le CO2 absorbé par les installations elles-mêmes au cours de leur cycle de vie.

4 - Compenser le reste

Avec les étapes précédentes, Audi a réduit l'empreinte carbone des usines en question d'environ 90 % : le quatrième et dernier pilier consiste à compenser les 10 % restants avec, ce qui se fait en "achetant des crédits carbone". En fait, il s'agit d'acheter des "quotas d'air pur".

En bref, il s'agit de la même chose que ce que font de nombreuses industries pour compenser la pollution et respecter les limites fixées par le protocole de Kyoto, en finançant des pays dont le développement industriel est faible et dont les niveaux de pollution sont par conséquent plus bas.

Bien entendu, il est également possible d'y parvenir en intervenant directement sur l'environnement et le territoire, par exemple en créant des parcs naturels et des réserves, à proximité ou non des usines, en participant à des projets de reforestation et en favorisant la biodiversité. En substance, il s'agit de créer et de sauvegarder des zones vertes, des poumons naturels qui, selon le même principe, peuvent équilibrer une partie des émissions en absorbant des quantités de CO2.