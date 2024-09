Comment les supercars étaient-elles construites il y a 50 ans ? Oubliez les robots, les systèmes automatisés, etc... pratiquement tout était fait à la main. Une fascination ravivée par Lamborghini à l'occasion du 50e anniversaire de la Countach, la première Lambo dont la carrosserie a été fabriquée et battue à la main dans l'usine de Sant'Agata.

Une usine qui, à l'origine, couvrait une surface de 12 000 m2, qui s'est ensuite agrandie au fil des ans pour atteindre les 346 000 m2 actuels. De nouveaux bâtiments qui n'ont cependant pas volé d'espace au noyau historique... au contraire. En effet, c'est là où la Countach est née, appelée "chaîne de montage n° 1 de la Countach", que la Revuelto est construite aujourd'hui. Le respect de la tradition, le passé et le présent se rejoignant pour une séance photo à l'effet purement nostalgique.

Grand-mère et petite-fille

À Sant'Agata, Lamborghini a placé côte à côte la Countach et la Revuelto, des supercars unies par la présence de l'immortel moteur V12 du taureau. L'une pure et simple, l'autre flanquée de trois moteurs électriques : Une évolution de l'espèce, avec des brins d'ADN qui subsistent même après un demi-siècle. Les différences ne sont bien sûr pas seulement mécaniques : le processus de production a lui aussi radicalement changé.

Lamborghini Lamborghini Countach, photos historiques de la ligne de production

La Countach avait en effet des panneaux de carrosserie qui étaient martelés à la main sur un gabarit en bois, puis soudés. Ce travail manuel donnait vie à l'ensemble de la carrosserie, couplée au châssis, qui était ensuite transporté sur un chariot monté sur des rails pour passer par les différents points d'assemblage des pièces mécaniques.

Et les intérieurs qui, précisément avec la Countach, étaient confiés à la sellerie interne de Lamborghini, à laquelle collaboraient également des fournisseurs externes, qui devenait ensuite complètement autonome pour finalement devenir une partie fondamentale du programme Ad Personam, celui qui vous permet de personnaliser votre Lambo dans les moindres détails.

Lamborghini Lamborghini Countach, photos historiques de la ligne de production Lamborghini La Lamborghini Countach et la Revuelto se rencontrent à l'usine

Les processus de production ont évolué au fil des décennies pour produire des voitures toujours plus puissantes, technologiques et raffinées, jusqu'à atteindre les 1 015 ch de la Revuelto. Avec des chiffres en constante augmentation. Il suffit de penser qu'en 16 ans, seules 1 999 Countach ont été produites (dans les différentes versions, de la première LP 400 au 25e anniversaire), tandis que l'Aventador (un modèle remplacé plus tard par la Revuelto) a été assemblée à plus de 11 000 exemplaires en 11 ans.