"Moi tu me parles pas d'âge." Cette célèbre phrase du footballeur Kylian Mbappé ne pouvait pas s'appliquer mieux que dans ce cas précis. Voici Zayn Sofuoglu, fils du pilote de moto turc Kenan Sofuoglu. Il n'a que cinq ans mais il se retrouve déjà au volant de supercars ! Plus précisément, il vient de conduire une Lamborghini Revuelto jusqu'à 312 km/h.

Une courte vidéo publiée sur Instagram montre Sofuoglu en train de s'équiper, de mettre un casque, et de s'installer sur son "siège bébé" spécial avant d'emmener l'hybride de 1001 chevaux à fond sur une piste d'aéroport. Son père est assis sur le siège passager, mais c'est bien le jeune Sofuoglu qui conduit. Et il ne lâche pas l'accélérateur avant que les 312 km/h ne s'affichent sur le compteur de vitesse numérique. Pas mal pour celui qui a besoin d'extensions pour atteindre les pédales...

Un habitué des grosses cylindrées

En parcourant le compte Instagram de Zayn (géré par ses parents, selon la description), il est clair qu'il n'est pas étranger à tout ce qui a des roues malgré son jeune âge. On y voit des motos, des karts et une pléthore de voitures qu'il a déjà conduites. Parmi elles, on trouve une voiture de drift Nissan 200SX qu'il fait déraper avec une certaine habileté, et une Ferrari SF90, où il a également réussi quelques donuts (à l'âge de trois ans s'il vous plaît) et même des motos (voir ci-dessus). Il a donc une certaine expérience pour piloter la Lambo à grande vitesse. Honnêtement, il a probablement plus d'expérience en matière de puissance et de pilotage que certains pilotes...

Il faut reconnaître que Zayn a l'air extrêmement concentré pendant sa course en Lamborghini Revuelto à plus de 300 km/h. Ses yeux restent rivés sur l'horizon pendant la course, et même lorsque son père lui tend la main pour le féliciter, il lui rend le geste sans quitter la route des yeux. Et lorsque les donuts de célébration arrivent, il vérifie son environnement avant d'appuyer sur l'accélérateur. Il nous semble qu'il prend tout cela très au sérieux et qui sait, cela engendra peut-être de belles choses pour la suite.

