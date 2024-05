En France, nous avons de nombreux ateliers de couture et des maisons de couture renommées. Mais à l'étranger, il y a aussi des réalités très importantes et ceux qui sont plus familiers avec le monde du glamour connaissent peut-être déjà Holland & Sherry. Depuis 1836, l'entreprise fournit aux tailleurs, aux créateurs de haute couture et aux marques de luxe internationales certains des tissus les plus raffinés au monde. Stephen George Holland et Frederick Sherry ont démarré l'entreprise en tant que marchands de laine à Londres et, en 1982, l'entreprise a déménagé à Savile Row.

Cette célèbre rue a accueilli le Concours on Savile Row, un événement gratuit et ouvert où l'on peut admirer plus de 40 voitures de classe mondiale, des véhicules d'avant-guerre aux dernières hypercars électriques (la rue est fermée à la circulation pour l'occasion). Parmi les beautés exposées figure une voiture à pédales exclusive, l'Austin J40 Continuation, construite spécialement pour l'événement avec les tissus Holland & Sherry.

Pas un classique

Bien que la première impression puisse être familière, l'Austin Pedal Cars J40 Continuation est un tout nouveau modèle qui présente une version moderne de la voiture à pédales J40 classique. Avec une carrosserie en aluminium moulée à la main et un système de pédales léger, la J40 Continuation devrait être agréable à conduire.

Austin J40 Continuation

L'intérieur est conçu sur mesure et revêtu des meilleurs tissus Holland & Sherry, assortis à la peinture turquoise de la voiture. Il y a également des accessoires uniques, notamment un sac en cuir fin et un porte-outils. Bien que cette J40 Continuation exclusive ait été conçue et construite pour être utilisée comme voiture à pédales pour enfants, il ne fait aucun doute qu'elle pourrait être achetée comme pièce de collection (prix sur demande).

