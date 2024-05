La plus grande association automobile d'Allemagne, l'ADAC, s'engage depuis de nombreuses années pour la sécurité. La protection des enfants n'est jamais suffisante en voiture, c'est pourquoi l'ADAC a testé une nouvelle fois les sièges pour enfants. Les résultats sont mitigés, car sur les 24 modèles testés, deux ont complètement échoué. Les autres sièges recommandés présentaient également de nettes différences de qualité.

L'ADAC a récemment réalisé un test complet de sièges pour enfants, au cours duquel deux modèles ont été recalés en raison de la présence de substances nocives et de défauts de sécurité. Le siège pour enfant "Viaggio Twist + Base Twist" du fabricant Peg Perego présentait de graves problèmes de sécurité et une charge élevée en substances toxiques, tandis que le "Silver Cross Discover i-Size" contenait trop de DPHP, un plastifiant qui peut endommager la thyroïde et l'hypophyse.

Malgré ces résultats inquiétants, il y a aussi des nouvelles positives : Tous les autres modèles parmi les 24 testés sont tout à fait recommandables, 15 obtenant même la note "bien". Les coques bébé pour les tout-petits, qui ont toutes obtenu de bonnes notes, méritent une mention particulière. Le modèle Nuna Pipa Urbn, qui arrive en tête, obtient la note 1,6. Pour les sièges pour enfants en bas âge jusqu'à 105 cm, le "Maxi-Cosi Mica 360 Pro" et le "Cybex Sirona GI i-Size" obtiennent les meilleurs résultats (note 2,2 dans les deux cas), et pour les sièges pour les grands jusqu'à 150 cm, le "Avova Sora-Fix" (note 2,0).

L'ADAC recommande aux parents de bien s'informer avant l'achat et de demander conseil dans les magasins spécialisés. Les résultats du test montrent clairement qu'il existe des différences de qualité considérables entre les sièges pour enfants et que tous les modèles ne répondent pas aux exigences élevées du test de protection des consommateurs de l'ADAC. Depuis 2015, l'ADAC a testé environ 450 modèles de sièges pour enfants et publié les résultats, ce qui constitue une ressource précieuse pour les consommateurs.

Mais le meilleur siège ne sert à rien si l'enfant n'est pas correctement attaché. L'ADAC recommande donc de se faire conseiller dans un magasin spécialisé et d'être vigilant lors de l'installation du siège. Lors du bouclage, il faut toujours bien serrer les ceintures et éviter les vestes trop épaisses. Il est également essentiel de procéder à des ajustements réguliers en fonction de la croissance de votre nouveau-né.