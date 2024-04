De quelle puissance ma voiture a-t-elle besoin ? De nombreux automobilistes sont confrontés à cette question. En effet, outre le facteur affectif, la puissance est déterminante pour l'accélération d'un véhicule et constitue donc une caractéristique de sécurité.

L'ADAC a donc comparé les temps d'accélération de près de 600 véhicules de tous les types de propulsion. Le résultat ? En règle générale, une motorisation normale suffit à assurer de bonnes reprises, mais certains véhicules sont sous-motorisés pour une accélération sûre.

Des modèles haut de gamme aux versions d'entrée de gamme

Alors que les modèles haut de gamme onéreux sont généralement dotés d'une motorisation plus que suffisamment puissante, il existe également sur le marché des versions de base d'une puissance raisonnable. Les moteurs plus faibles sont attrayants en termes de prix d'achat et souvent aussi de consommation de carburant. Toutefois, la capacité d'accélération d'un véhicule est déterminante pour la sécurité, par exemple lors d'un dépassement sur une route de campagne ou lors de l'insertion sur l'autoroute à partir d'une bande d'accélération.

Comment la mesure et l'évaluation sont-elles effectuées ?

Le temps d'accélération est généralement indiqué par les constructeurs pour le passage de 0 à 100 km/h. Dans la vie quotidienne, la souplesse de 60 à 100 km/h est toutefois souvent plus décisive. Une accélération raisonnable de ce point de vue dure alors entre 5,5 et 8 secondes. Les véhicules qui ont besoin de moins de 6,38 secondes pour le sprint intermédiaire lors du test automobile ADAC sont notés "bien" ou "très bien", jusqu'à 8,63 secondes, la note est "passable". À partir de 11 secondes d'accélération, la performance est jugée "insuffisante".

La performance respective pour une bonne force de traction dépend toutefois aussi en grande partie du poids du véhicule. Une règle générale ? Pour un poids à vide de 1 000 kg, 80 CV suffisent en général. Pour 1,5 tonne, une puissance d'environ 120 CV est recommandée. Si un véhicule pèse 2 500 kg, le moteur doit avoir une puissance d'environ 200 CV.

Lors de la comparaison effectuée par l'ADAC, on a donc remarqué que la Dacia Spring Electric 45 de 45 ch seulement ne pouvait effectuer le sprint intermédiaire de 60 à 100 km/h qu'en 14,86 secondes et avait besoin de 330 mètres pour cela. Les manœuvres de dépassement sur des routes très fréquentées ne sont donc pas recommandées. Les routes de campagne ou les bretelles d'autoroute peuvent constituer un risque pour la sécurité. Parmi les voitures à essence, la Hyundai i10 1.0 de 100 ch se classe en fin de liste avec plus de 11 secondes, tandis que parmi les diesels testés, le Volkswagen T6.1 Multivan 2.0 TDI de 199 ch est le plus long avec plus de 8 secondes.

Par conséquent, l'association recommande aux acheteurs de voitures de ne pas seulement tenir compte de l "accélération de 0 à 100 km/h" lors du choix de leur véhicule, mais aussi de l "élasticité". Et pour obtenir des valeurs acceptables dans ce domaine, il n'est pas nécessaire de choisir le modèle le plus puissant. Ce qui compte, c'est le rapport puissance/poids.