Presque tout devient plus cher. Que vous regardiez votre facture d'électricité ou le dernier ticket de supermarché, les prix semblent ne connaître qu'une seule direction : une forte hausse. La voiture ne fait pas exception.

En général, les prix annoncés lors d'un lancement ne restent pas fixes bien longtemps. Ils changent constamment, et ne sont pas à l'avantage du client.

La dernière enquête de l'ADAC le prouve. L'Allgemeines Deutscher Automobil Club a comparé les prix des voitures neuves de 2017 avec ceux de 2022 et a constaté que les voitures neuves ont augmenté jusqu'à 44 % en moyenne.

Une moyenne de 19 % plus chère

Le prix moyen de tous les modèles proposés est passé de 44 908 € en 2017

à 53 525 € en juillet 2022, soit une augmentation de 19 %. En revanche, l'inflation n'a été que d'environ 8 % sur la même période.

Selon l'ADAC, les plus fortes augmentations de prix en pourcentage ont été enregistrées dans les catégories inférieures. Les prix des voitures neuves ont augmenté de 44 % pour les microvoitures, de 30 % pour les petites voitures et de 21 % pour la classe moyenne inférieure.

Le fait que les prix aient le plus augmenté dans les segments inférieurs pourrait également être dû à l'introduction de nouvelles normes pour les systèmes d'assistance. Cela a surtout eu des répercussions sur les petites catégories, car la plupart des systèmes étaient déjà de série dans les catégories supérieures. Cela ne peut toutefois pas justifier l'augmentation des prix à partir de la classe moyenne. Il y a d'autres raisons à cela, comme les difficultés de livraison, le manque de semi-conducteurs et l'augmentation des prix d'achat.

Des modèles d'entrée de gamme supprimés

Nous remarquons aussi que de plus en plus souvent les constructeurs suppriment de leur gamme les variantes de modèles les moins chères avec peu d'équipement et des motorisations "faibles".

Ainsi, l'ADAC calcule qu'il y a un an encore, une Volkswagen Golf de 90 ch pouvait être commandée comme modèle de base au prix de 20 700 €. Aujourd'hui, elle n'est plus disponible qu'avec 130 ch pour 29 560 €. La situation est encore plus grave pour la Fiat Tipo. Elle était encore disponible en mai 2021 à partir de 17 490 € avec 100 ch. Elle n'est plus disponible qu'en version hybride de 130 ch au prix de base de 28 490 €.

Un autre facteur extrême de hausse des prix est le passage du portefeuille de modèles respectif aux voitures purement électriques. Les experts de l'ADAC ont constaté une augmentation des prix des véhicules électriques ou un prix extrêmement élevé dès le lancement du modèle. Renault, par exemple, facture sa Twingo électrique deux fois plus chère que la Twingo à moteur à combustion (en Allemagne).

Dans le segment de prix supérieur, le prix de la Ford Mustang Mach-E a augmenté en l'espace d'un an d'environ 10 000 €, passant de 46 900 € à 56 500 € (avec des équipements différents).

En conséquence, l'Automobile Club demande aux constructeurs de revenir à une politique de prix qui tienne compte du caractère abordable des nouvelles voitures. En outre, les constructeurs automobiles devraient à nouveau proposer des véhicules dotés d'un équipement de base, afin que les personnes disposant de moyens financiers limités puissent également s'offrir un nouveau véhicule. La mobilité doit rester abordable pour tous.