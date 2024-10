Il y a un an, début septembre 2023, le PDG de Volkswagen Passenger cars, Thomas Schafer, déclarait à la presse au salon de l'automobile de Munich que Seat cesserait de vendre des voitures une fois le cycle de vie de la gamme de modèles actuelle terminé. Cette nouvelle très importante a été immédiatement commentée par de nombreux analystes, journalistes et passionnés d'automobile du monde entier. Seat, la marque automobile espagnole fondée en 1950, faisait ses adieux.

La réaction immédiate de l'entreprise à ces déclarations a été de préciser que la marque aurait un nouveau rôle au sein du groupe Volkswagen et survivrait en s'éloignant de la production automobile traditionnelle et en devenant une entreprise de mobilité.

Que s'est-il passé ?

Malgré la campagne de relations publiques et les déclarations, les faits indiquent que la marque Seat continue de perdre de son lustre au sein du groupe allemand. Au cours de l'année écoulée, aucune nouvelle voiture n'a été présentée, la dernière lancée étant la Seat Leon en janvier 2020 (voir ci-dessous). La plus ancienne de la gamme est l'Ateca, dévoilée en mars 2016, suivie de l'Ibiza en janvier 2017, de l'Arona en juin 2017 et de la Tarraco en septembre 2018.

Même si la marque espagnole n’a rien apporté de nouveau, les ventes ont été plutôt bonnes cette année. Selon les données de JATO Dynamics et d’autres sources, Seat a vendu environ 220 000 voitures neuves entre janvier et août 2024, soit une augmentation de 12 % par rapport aux huit premiers mois de l’année dernière.

Ce n’est pas un mauvais résultat compte tenu de la période difficile que traverse l’industrie européenne. De plus, Seat, contrairement aux autres marques du groupe Volkswagen, ne dispose pas de voiture électrique dans sa gamme actuelle et n’est donc pas exposée à une baisse des ventes de ces dernières. L’année dernière, Seat a livré 288 500 exemplaires, soit une croissance de 24 % par rapport à 2022.

Au vu de ces taux de croissance à deux chiffres, on peut en conclure que la marque a un avenir. En effet, vendre environ 300 000 unités par an n'est pas une mince affaire. D'autres marques grand public, comme Dodge ou Chrysler, ont vendu moins.

Cupra grandit plus vite

Le principal problème pour l'avenir de Seat semble être Cupra. Bien qu'ils fassent partie du même sous-groupe au sein de Volkswagen, Cupra est en passe de devenir le successeur naturel de Seat.

Entre 2020, année où Seat a cessé de présenter de nouveaux modèles, et aujourd'hui, Cupra a lancé trois voitures de série : la Born en mai 2021, la Tavascan en avril 2023 (voir ci-dessous) et la Terramar le mois dernier. Elles sont accompagnées par la Leon, l'Ateca et la Formentor, de sorte que la gamme Cupra comprend sept modèles (si l'on sépare les types de carrosserie de la Leon) contre six pour Seat.

Il est clair que le groupe investit davantage dans Cupra. Pour quelle raison ? En août 2024, le prix de départ moyen d'une Cupra était de 43 % supérieur à celui d'une Seat. Une Cupra Ateca coûte en moyenne 33 % de plus que sa jumelle Seat ; la Cupra Leon coûtant 29 % de plus que la Seat Leon. Et elles partagent presque toutes tout, ce qui signifie que leurs coûts de production sont presque les mêmes. Alors pourquoi ne pas opter pour la marque qui rapporte le plus d'argent ?

