Pratiquement dès sa présentation en tant que prototype, au Salon de Munich 2019, CUPRA a toujours qualifié le Tavascan d'un rêve pour la marque. Un rêve électrique avec une silhouette de SUV coupé, qui a atteint la production sans trop de changements de design par rapport au concept original.

Un modèle que nous avons pu connaître et analyser en direct il y a plus d'un an et que nous conduisons enfin dans cet essai de la nouvelle CUPRA Tavascan 2024. Un véhicule à l'image hors du commun, destiné à montrer ce dont est capable la jeune marque espagnole.

Car si les CUPRA Formentor et Leon renouvelées, ainsi que la nouvelle Terramar, seront chargées de continuer à se vendre beaucoup et bien, la nouvelle Tavascan doit jouer le rôle de vaisseau amiral de la marque.

En fin de compte, avec un prix de départ de 52 010 euros sur le marché espagnol pour l'Endurance First Edition (sans remises ni subventions), il est clair qu'il ne s'agira pas d'un modèle pour tout le monde.

La CUPRA Tavascan 2024, testée en cinq points clés :

CUPRA Tavascan 2024, vue de profil

Conception

Pensez un instant aux SUV électriques de taille moyenne du groupe Volkswagen développés sur la plateforme MEB : Volkswagen ID.5, Audi Q4 e-tron Sportback et Skoda Enyaq Coupé iV (peut-être mon préféré). Face à eux, la nouvelle CUPRA Tavascan 2024 ressemble à un « vaisseau spatial », avec un design absolument hors du commun.

Logos éclairés à l'avant et à l'arrière, phares Matrix LED (en option) avec la nouvelle signature lumineuse triangulaire de la marque et jantes en alliage de 19 et 21 pouces, y compris les options forgées. Ce ne sont là que quelques-uns des détails qui composent une carrosserie aux lignes puissantes et agressives.

Logo éclairé à l'arrière de la CUPRA Tavascan CUPRA Tavascan 2024, logo avant

Conçue sous la direction de Jorge Díez et développée à Barcelone, la nouvelle Tavascan est construite dans l'usine Anhui du groupe Volkswagen en Chine sur la plateforme électrique MEB.

Il s'agit donc d'un grand SUV, mesurant 4,64 mètres de long, 1,86 mètre de large et 1,60 mètre de haut, avec un empattement de 2,76 mètres. Le coefficient aérodynamique Cx est de 0,26 (la nouvelle Porsche Macan électrique, avec aérodynamique active, est de 0,25).

CUPRA Formentor 2024, trois quarts arrière

L'intérieur

Lorsque vous pénétrez dans l'habitacle, de nombreux éléments attirent l'attention, comme les garnitures couleur bronze, la forme élaborée de la partie supérieure du tableau de bord ou les sièges sport, qui peuvent être en option des sièges CupBucket du spécialiste Sabelt... avec des dossiers en fibre de lin naturelle. Une solution utilisée pour la première fois dans le Tavascan by Extreme E, comme exemple ultime de l'utilisation de matériaux durables.

Mais avant tout, il y a ce que la CUPRA appelle la « colonne vertébrale », qui sépare le conducteur et le passager en structurant l'habitacle et en reliant la console centrale au tableau de bord d'une manière pratiquement unique.

Un écran de 15 pouces pour le système multimédia, le plus grand de l'histoire de la CUPRA, un éclairage d'ambiance complexe (également présent dans le revêtement des panneaux de porte) et un système audio premium avec 12 haut-parleurs du spécialiste Sennheiser ne manquent pas non plus à l'appel.

Le petit écran d'instrumentation numérique de 5,3 pouces ou le système complexe de commande des vitres arrière, déjà présent dans de nombreuses autres voitures électriques du groupe Volkswagen, ne sont pas aussi frappants.

CUPRA Tavascan 2024, tableau de bord et écran multimédia de 15 pouces

En termes d'habitabilité, c'est une voiture spacieuse, avec de bonnes places arrière et de l'espace pour deux adultes, malgré sa forme extérieure de coupé. Et le coffre ?

Il offre une capacité de 540 litres, avec une ouverture et une fermeture électriques et un fonctionnement mains libres. Il est également doté d'un double plancher et d'un espace réservé au rangement des câbles, mais il n'y a pas de coffre ou de compartiment à bagages à l'avant comme dans les autres véhicules électriques.

Intérieur CUPRA Tavascan 2024

CUPRA Tavascan 2024, sièges arrière Compartiment à bagages de la CUPRA Tavascan 2024

Mécanique

Dans un premier temps, la CUPRA Tavascan est proposée en deux versions : Endurance et VZ. La version d'entrée de gamme est équipée d'un seul moteur, d'une transmission arrière et d'une puissance de 286 ch (210 kW), tandis que la VZ, dotée d'une configuration à deux moteurs, garantit une transmission intégrale et une puissance de 340 ch (250 kW).

La batterie est toujours la même, avec une capacité nette de 77 kWh, de sorte que, selon la version, l'autonomie varie de 568 kilomètres pour l'Endurance à 522 kilomètres pour la VZ, selon le cycle WLTP.

La recharge peut être effectuée jusqu'à 11 kW en courant alternatif et 135 kW en courant continu, ce qui garantit un meilleur temps de moins de 30 minutes pour passer de 10 à 80 % (pour atteindre 100 km d'autonomie en 7 minutes).

CUPRA Tavascan Endurance CUPRA Tavascan VZ Puissance et couple maximum 210 kW (286 CV) et 545 Nm 250 kW (340 CV) et 134 + 545 Nm Traction Arrière Total 0-100 km/h / vitesse maximale 6,8 s / 180 km/h (limité) 5,5 s / 260 km/h (limité) Capacité nette de la batterie 77 kWh 77 kWh Autonomie WLTP 568 km 522 km Charge d'alimentation AC/DC 11 / 135 kW 11 / 135 kW Temps de charge CC (10-80%) 28 min 28 min

En mouvement

Il n'est pas difficile de trouver la position de conduite optimale dans le Tavascan. De plus, grâce aux sièges sportifs qui épousent parfaitement le corps, on se sent rapidement à l'aise. L'étape suivante, au cours des premiers kilomètres, consiste à s'habituer à la largeur d'une voiture qui, avec ses 1,87 mètre, exige une concentration accrue de la part du conducteur dans les rues étroites et sur les routes de montagne.

Mais venons-en aux bonnes choses, et le Tavascan n'en manque pas. Tout d'abord, il est doté d'une direction paramétrique qui permet de s'appuyer rapidement sur l'essieu avant dans les virages. De plus, dans le cas de la version VZ que je conduis, il dispose de la suspension adaptative DCC Sport, qui abaisse la hauteur du châssis de 15 millimètres à l'avant et de 10 millimètres à l'arrière et aide le Tavascan à rester en place.

En raison de sa taille et de son poids (2 198 kg à vide), ce grand coupé SUV n'est pas une voiture de sport à la Formentor, mais plutôt une GT haute, stable, rapide et bien isolée, qui roule avec classe sur l'autoroute et aborde avec aisance les sections sinueuses, où les freins font le plus gros du travail.

Premier essai de la CUPRA Tavascan 2024

Il convient toutefois de noter que la Tavascan est équipée de palettes permettant de modifier la régénération en différents modes, ainsi que de différents programmes de conduite : Range, Comfort, Performance, CUPRA, Individual et Traction.

La consommation ? Avec une consommation homologuée par la VZ comprise entre 16,5 et 16,8 kWh aux 100 km, j'ai obtenu des résultats tout à fait raisonnables au cours des deux parcours que j'ai effectués : 19,6 kWh aux 100 km en combinant autoroute à vitesse légale et routes sinueuses, contre 17,8 kWh aux 100 km en combinant autoroute, trafic congestionné et conduite en ville.

Équipement et prix

Pour l'instant, CUPRA n'a annoncé le prix pour l'Espagne que d'une seule version de la Tavacan 2024, à savoir les 52 010 euros pour la version 286 ch Endurance FIRST EDITION, hors remises et aides d'État du Plan MOVES III (jusqu'à 7 000 euros).

En ce qui concerne les caractéristiques des deux versions, l'Endurance et la VZ sont toutes deux dotées d'un équipement complet, qui peut être complété par trois packs d'options :