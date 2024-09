La marque Smart est née en 1994 suite à la collaboration entre Daimler Benz et l'horloger suisse Swatch. Le nom, pour les non-initiés, est en fait dérivé de l'union de Swatch, Mercedes-Benz et ART. En 1998, le constructeur automobile a été complètement absorbé par Daimler-Benz et, en 2006, Smart est devenue une marque au sein de Mercedes-Benz Cars.

Le premier modèle est apparu sur les routes en 1998 et la marque s'est immédiatement positionnée comme une solution "intelligente" pour la mobilité urbaine. Le coupé urbain Smart était en fait la plus petite voiture réelle (pas un quadricycle) disponible en Europe (seulement 2 540 mm de long).

Le coupé urbain a été suivi par d'autres versions tout aussi petites : le cabriolet a été introduit en 2000 ; le crossblade et le roadster en 2003. Plus tard, en 2004, la famille s'est agrandie avec la Smart forfour, produite en collaboration avec Mitsubishi. À la fin des années 2000, plus de 1,3 million de Smart avaient été vendues dans le monde.

L'atterrissage en Amérique

Le public européen ayant réagi positivement à ce concept de mobilité, et Smart a commencé à étendre ses activités à d'autres continents. Après un bon départ au Japon, patrie de la kei-car, la marque a commencé à vendre ses petites voitures aux États-Unis, où les consommateurs ont toujours préféré les grosses voitures. Mais cela a fonctionné. Au cours de sa première année sur ce marché (2008), Smart a vendu près de 25 000 unités de la fortwo. Le pays est devenu le troisième marché de la marque, derrière l'Italie et l'Allemagne.

Ventes mondiales de la Smart City/Coupé fortwo par génération

Cependant, comme pour la Fiat 500, la fête américaine s'est rapidement arrêtée. Deux ans plus tard, la fortwo ne s'est vendue qu'à 6 000 exemplaires, chiffre qui est passé à 10 500 en 2014 avec l'introduction de la troisième génération. Cependant, la fièvre des SUV et des pick-up aux États-Unis n'a jamais permis à cette voiture de décoller. En 2017, la marque n'a vendu que 3 000 unités, puis 1 300 en 2018 et 626 en 2019.

Les nouvelles règles en Europe

Le retrait de Smart du marché américain a marqué le début d'une série de défis auxquels la marque a dû faire face. Avec seulement deux modèles, la fortwo et la forfour, les ventes ont commencé à décliner. Après avoir atteint un pic de 144 500 unités en 2016, elles ont chuté de manière spectaculaire. En 2019, Smart a vendu 107 100 unités, dont près de 90 % en Europe.

Ventes mondiales de la marque Smart

Les réglementations en matière d'émissions et les objectifs d'électrification fixés par l'Union européenne ont rendu les choses encore plus difficiles, étant donné qu'il s'agit de petites voitures. Entre-temps, la direction a insisté sur le fait qu'elle ne produirait jamais de SUV et les débuts en Chine ont suivi le même schéma qu'aux États-Unis.

Les ventes ont bien démarré, culminant à 23 000 unités en 2017, pour s'arrêter brutalement en 2020. Le manque d'attrait en dehors de l'Europe et l'urgence d'électrifier la gamme ont contraint Mercedes à trouver un partenaire pour maintenir la marque en vie.

Le tournant chinois

Le Chinois Geely est venu à la rescousse en achetant une participation de 50 % dans Mercedes et c'est là que la marque a été complètement bouleversée. La première action de Geely a été d'abandonner l'idée que Smart ne pouvait pas produire de SUV. De plus, en produisant toutes ses voitures en Chine, la marque pouvait facilement se permettre d'élargir sa gamme avec l'introduction de modèles tout électriques.

Ventes de la dernière génération de voitures Smart. Les trois plus grands marchés en 2023 et au premier semestre 2024

La Smart #1, un grand B-SUV, est arrivée en 2022 et un an plus tard, c'était au tour de la #3, une berline C. La semaine dernière, la marque a présenté la #5, un SUV de taille moyenne qui abandonne complètement l'ADN auquel le public est habitué depuis 1998.

smart #1 smart #3 smart #5

Est-il judicieux de modifier le positionnement de la marque et d'entrer dans des segments déjà saturés ? D'un autre côté, la marque pourrait-elle survivre sans la Chine ? Nous le découvrirons dans les années à venir.