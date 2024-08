Pour Mercedes-Benz, la Monterey Car Week à Pebble Beach fait partie intégrante du calendrier des événements depuis des années, non seulement pour montrer les nombreux classiques existants, mais aussi pour présenter régulièrement des nouveautés et des études. Conformément au lieu de la manifestation, il s'agit le plus souvent de modèles haut de gamme.

Cette année, la firme de Stuttgart y a présenté la variante Maybach du roadster SL ainsi qu'une super GT3 libérée de toute limite et de toute contrainte. Mais la renaissance du concept-car C 111-II avec moteur Wankel ou la voiture de course Targa Florio centenaire prête à rouler sont au moins aussi intéressantes.

Galerie: Mercedes-Benz Pebble Beach Monterey Car Week 2024

2 Photos Mercedes-Benz

C'est surtout la C 111-II orange qui a fait sensation auprès du public avec ses portes battantes et son moteur Wankel à quatre disques. Le moteur de la voiture originale de 1970 de la collection interne a été ressuscité par le spécialiste Mercedes-Benz Classic, ce qui a permis à la C 111 de prendre la tête du traditionnel Tour d'Élégance.

Elle était accompagnée d'une autre voiture de collection exceptionnelle, la Targa Florio centenaire à moteur suralimenté. Le troisième membre du groupe des classiques était une Mercedes-Benz W 196 R originale de 1955, que le musée Indianapolis Motor Speedway fera vendre aux enchères par RM Sotheby's au musée Mercedes-Benz vers la fin de l'année 2024. Les experts estiment que la voiture pourrait atteindre une valeur record.

Deux premières mondiales

Dans l'environnement des classiques, Mercedes a également présenté deux premières mondiales. Conformément à l'environnement exclusif, la présentation de la nouvelle Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series s'inscrivait parfaitement dans le contexte. La nouvelle voiture de sport de la classe de luxe absolue a impressionné les invités sur la "Concept Lawn" du Pebble Beach Golf Links.

Cette année, Mercedes-Benz a également rendu hommage à Pebble Beach à l'occasion de son anniversaire des "130 ans de sport automobile". La référence temporelle pour le jubilé du sport automobile est la première course qui s'est déroulée le 22 juillet 1894 de Paris à Rouen et qui s'est terminée par la victoire de véhicules équipés de moteurs sous licence Daimler. À l'occasion de ce jalon historique, la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport en édition limitée a été présentée en première mondiale à Pebble Beach. La voiture de course GT3 non homologuée a été libérée de toutes les contraintes et restrictions et montre ce que la catégorie GT3 peut offrir au maximum.