La smart fortwo n'est plus produite depuis le 28 mars, mais ce n'est pas forcément fini pour elle. Le constructeur, désormais une coentreprise à 50-50 entre Mercedes-Benz et le groupe chinois Geely, développe une nouvelle plateforme et cherche des partenaires avec lesquels partager les coûts de fabrication de la voiture de série, qui offrirait toujours deux places et serait électrique.

C'est ce qu'a déclaré Dirk Adelman, PDG de smart Europe, qui, comme le rapporte Automotive News Europe, a admis que le travail sur la nouvelle plateforme a commencé il y a deux mois.

Elle s'appelle Electric Compact Architecture (architecture compacte électrique)

La nouvelle smart fortwo de quatrième génération utiliserait l'Electric Compact Architecture, une nouvelle plateforme qui n'en est encore qu'à ses débuts. La voiture qui en résulterait mesurerait entre 2,7 et 2,8 mètres de long, serait électrique, disposerait d'une autonomie "décente" (comme le dit Adelman) et serait capable d'obtenir quatre ou cinq étoiles aux tests de collision Euro NCAP.

Elle devrait en outre être conforme aux dernières normes européennes en matière d'ADAS, telles que les fonctions 1 et 3. Une telle plateforme "n'existe malheureusement pas encore", a déclaré le PDG, qui a admis avoir présenté le projet à plusieurs constructeurs automobiles européens, dont Renault, à de nombreux équipementiers chinois et à certains fabricants sous contrat. N'ayant pas encore trouvé de solution, smart a entre-temps commencé à travailler sur ce projet de son côté.

La question est-elle toujours d'actualité ?

La première smart fortwo est arrivée en 1998, suivie d'une deuxième génération en 2006 et d'une troisième en 2014. Dans ses meilleures années, la fortwo à moteur thermique atteignait 140 000 unités par an, avec les plus gros marchés en Europe du Sud et un record dans la ville de Rome.

Puis, après être passée à l'électrique, elle a disparu de la scène, laissant la place aux #1 et #3. "Nous aimerions fabriquer cette voiture non seulement de mon point de vue, mais si vous interrogez nos clients, si vous interrogez nos concessionnaires, ils aimeraient tous avoir une future voiture à deux places dans la gamme", a déclaré Adelmann, rappelant qu'aujourd'hui, en Europe, les seules voitures à deux places sont la Citroën Ami et ses sœurs Fiat et Opel ou des microcars comme la Microlino (classée comme quadricycles). Continuez à nous suivre pour rester informés et découvrir la suite des aventures de la smart fortwo.